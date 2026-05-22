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宏福苑｜房屋局统筹跨部门「解说专队」制作短片 一次睇清长远居住安排方案及收购流程

社会
更新时间：19:37 2026-05-22 HKT
发布时间：19:37 2026-05-22 HKT

大埔宏福苑业主近日陆续接获「接受收购建议信件」，不少业主都希望加深了解填写信件需要注意的地方，以及收购的基本程序。由房屋局统筹的跨部门「解说专队」特意制作了两条短片，第一条先讲述宏福苑一般收购流程，包括收购价、3个方案的详情和买卖物业程序等。如果有意参与「特设销售计划」或「楼换楼」安排，或申请「绿表资格」的业主，须填妥「接受收购建议信件」内的相关申请表，并一并交回。为保障各位业主的利益，业主应尽快聘请律师，以处理宏福苑单位的买卖及转让手续，及业权或按揭等可能出现的问题，及早为之后的交易做好准备。

宏福苑一般收购流程。
宏福苑一般收购流程。

宏志阁后续安排

第二条影片则集中讲述宏志阁后续安排，包括宏志阁业主要留意的重要日期及相关事项。宏志阁必须在2026年6月30日之前，有75%或以上的业主签署「接受收购建议信件」，正式确认向政府出售业权的意向，现时适用于宏福苑A至G座的长远居住安排方案，才会正式开放予宏志阁。

在2026年6月30日签署「接受收购建议信件」的业主，将会首批在「特设销售计划」拣楼，当局鼓励有意选购有关单位的业主，及早行动，迈出重要一步。

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