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油价︱政府澄清油公司「食价」传闻 柴油补贴设多重把关 先垫后付若违规会拒付

社会
更新时间：17:58 2026-05-22 HKT
发布时间：17:58 2026-05-22 HKT

政府上月起实施两个月柴油补贴计划，每公升港币3元。惟坊间有意见指油公司在补贴计划中存在先加价「食价」的行为，环境及生态局今日（22日）澄清，柴油价格上升主因是中东局势导致国际油价波动，并非本地独有情况；而为确保公帑用得其所，政府在柴油补贴计划中设立了「先垫后付」及严格核数审计等多重把关机制，确保所有补贴能全数落入用户手中，违者将面临追究。

有油公司下调零售牌价

政府由4月30日起推出为期两个月的柴油补贴计划，为本地公用、商用车船及相关工商业用户提供每公升3元的折扣。针对外界质疑油公司在计划公布后率先加价「食价」，环境及生态局直指有关说法与事实不符。当局解释，受中东局势影响，全球化石燃料价格均录得升幅。数据显示，自4月中旬以来，国际成品油价格上升约港币0.5元（+6.67%），同期内地零售价亦两度上调，升约港币0.4元（+4.0%），而本地柴油牌价则上升港币0.6元（+1.66%）。虽然今日已有油公司下调零售牌价，但预料未来柴油价格仍会受外围局势不稳影响而波动。

「先垫后付」防滥用

为保障公帑用得其所，补贴计划已加入多重保障。「先垫后付」安排规定油公司及分销商必须先以减价3元的金额出售受补贴柴油，并在客户单据上清晰列明补贴额与售价。供应商在一星期后方向政府提交报告、销售纪录及发票，以申请发还垫付差价。政府会在严格核实无误后才发放款项，若发现问题，当局有权拒绝发还差价，甚至转介执法部门跟进。目前补贴计划运作大致顺畅，政府已陆续收到供应商提交的每周报告并正进行查核。

严格核数审计追究违规

此外，在补贴计划结束后，油公司和分销商必须向政府提交经核数的审计报告。报告须列明扣除所有折扣（不包括每公升3元的补贴）后的平均零售价格变动，并与补贴期前及期间的进口价格作比较。若该比率出现变动，即显示可能存在「食价」情况，政府可凭审计报告跟进并追究涉事供应商。当局强调会全力落实安排及把关，务求补贴计划能真正惠及受柴油价格上升影响的用户。

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