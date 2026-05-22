尖沙咀酒吧黑帮互殴1死3伤命案 青年误杀等4罪成囚13年10个月

和胜X与14X两批黑帮人马于2020年10月，在尖沙咀酒吧M1 Bar争执，其中一方「吹鸡」后发生群殴及投掷硬物，终导致1死3伤。2名青年重审后谋杀罪脱，误杀、有意图伤人及袭击他人致造成身体伤害共4罪成；其中一人早前被判囚11年4个月。法官陈庆伟今午于高等法院判处28岁同党入狱13年10个月，法官表示被告在死者倒地后仍继续殴打，行为接近谋杀。

死者失去意识仍继续遭被告殴打

法官引述现年28岁被告王永滐亲撰的求情信，指他深感悔意，冀法庭轻判。法官其后指出，案中虽没有使用菜刀铁通等常见武器，惟王永滐等人曾使用酒樽铁櫈，威士忌酒樽樽身厚重，致命威力不亚于铁锤，而打斗始于帮派成员争斗，属重要因素。陈官提到王永滐身处吧枱，从一开始就加入殴斗，甚至直至死者失去意识仍不收手，王永滐蓄意犯案，造成死者受重伤致死，误杀行为迹近谋杀，遂以13年半监禁为量刑起点。而考虑案例后，法官认为王永滐可获16%的扣减，误杀罪判囚11年4个月。

过程中投掷铁櫈等硬物猛烈袭击

就著2项蓄意伤人罪，法官认为王永滐等人的袭击猛烈，投掷铁櫈等硬物，令伤者至今仍受伤势困扰，加上涉及三合会元素，遂各罪判以4年监禁；而袭击他人致造成身体伤害罪涉及的伤势比较轻微，判以18个月监禁。王永滐经审讯后被定罪，不能获得扣减，部分刑期分期执行，终判囚13年10个月。

2名男被告陈政希及王永滐同被控1项谋杀罪及2项有意图伤人罪，王永滐另被控1项袭击他人致造成身体伤害罪，陈政希则承认1项袭击他人致造成身体伤害罪。陪审团在审讯后以大比数裁定2人谋杀罪脱，另一致裁定两人1项误杀罪、2项有意图伤人罪及1项袭击他人致造成身体伤害罪共4罪罪成。陈政希早前被判囚11年4个月。同涉案的6名和胜X男成员早前承认误杀、伤人等4罪，带头「吹鸡」增援的主脑「葱头」谢展聪监禁10年4个月，其余5名同党各判囚10年。

案件编号：HCCC39/2024

法庭记者：雷璟怡