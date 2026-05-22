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加电费︱港灯上调燃料费 6月每度电加5.3仙至31.3仙 升幅20.4%

社会
更新时间：17:39 2026-05-22 HKT
发布时间：17:39 2026-05-22 HKT

港灯宣布上调燃料调整费，6月每度电31.3仙，较5月的26仙上调5.3仙（+20.4%）。港灯指，有关调整开始反映国际燃料价格受中东战争影响而显著上升的情况；惟由于「递延效应」，现时数字尚未全面反映燃料成本的变动，未来数月的燃料调整费仍会继续攀升。

每月燃料调整费按既定机制，根据过去3个月的平均实际燃料成本计算。换言之，6月的燃料调整费是按今年2月、3月及4月的平均燃料成本厘定。

港灯：未来数月燃料调整费仍会继续攀升

港灯发言人指，由于燃料调整费机制存在递延效应和其他因素，相关高昂的燃料成本会逐步反映在燃料调整费上，未来数月的燃料调整费仍会继续攀升。

发言人重申，燃料价格波动属外围及不可控因素，港灯将继续密切监察国际能源市场的变化，透过多元燃料采购、优化燃料组合及审慎的库存管理，致力控制燃料成本，确保电力供应的同时，符合排放限值和致力减低价格波动对客户的影响。燃料调整费是按透明的「实报实销」机制厘定，公司仅收回实际燃料成本，并不会从中获利。

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