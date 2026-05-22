涉前年筲箕湾烧腊舖偷6500元 清洁工被控盗窃提堂
更新时间：17:02 2026-05-22 HKT
发布时间：17:02 2026-05-22 HKT
发布时间：17:02 2026-05-22 HKT
筲箕湾某烧腊舖店主近日在网上发文指店舖前年疑遭人偷取现金6,500元，并公开案发闭路电视片段。事隔逾两年，警方拘控涉案38岁男子，落案起诉1项盗窃罪，案件今于东区裁判法院首度提堂。被告暂毋须答辩，以待辩方索取文件。裁判官林子康押后案件至7月23日再讯，批准被告以2,000元保释外出，期间不得接触控方证人及返回案发地点等。
被告叶俊文、报称清洁工人，被控于2024年3月22日在柴湾金华街21号地下好运烧腊饭店偷窃现金6,500元。
被告今暂毋须答辩，他获准以2000元现金保释，期间不得离港及须交出所有旅游证件，不可接触控方证人和不得返回案发地点，并须居于报称地址及每星期到警署报到3次。
案件编号：ESCC1241/2026
法庭记者：王仁昌
最Hit
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
2026-05-21 17:23 HKT
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
2026-05-21 17:10 HKT