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涉前年筲箕湾烧腊舖偷6500元 清洁工被控盗窃提堂

社会
更新时间：17:02 2026-05-22 HKT
发布时间：17:02 2026-05-22 HKT

筲箕湾某烧腊舖店主近日在网上发文指店舖前年疑遭人偷取现金6,500元，并公开案发闭路电视片段。事隔逾两年，警方拘控涉案38岁男子，落案起诉1项盗窃罪，案件今于东区裁判法院首度提堂。被告暂毋须答辩，以待辩方索取文件。裁判官林子康押后案件至7月23日再讯，批准被告以2,000元保释外出，期间不得接触控方证人及返回案发地点等。

被告叶俊文、报称清洁工人，被控于2024年3月22日在柴湾金华街21号地下好运烧腊饭店偷窃现金6,500元。

被告今暂毋须答辩，他获准以2000元现金保释，期间不得离港及须交出所有旅游证件，不可接触控方证人和不得返回案发地点，并须居于报称地址及每星期到警署报到3次。

案件编号：ESCC1241/2026
法庭记者：王仁昌

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