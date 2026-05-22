大家乐旗下意粉屋旺角雅兰分店结业 全港执剩得4间！

北上消费潮持续，不少餐厅食肆结业。开业40年，高峰期拥有多间分店，大家乐旗下的意粉屋The Spaghetti House ，继今年因租约期满关闭将军澳Popcorn分店后，旺角雅兰中心分店经亦告结业。现时仍然营业的只有沙田新城市广场、荃湾广场、铜锣湾翡翠明珠广场及太古城中心4间分店。

翻查意粉屋的官网，虽然分店资料仍有显示旺角雅兰分店，但雅兰中心商场的网页已显示意粉屋为已搬迁状态，日本居酒屋鸟贵族则在社交平台宣布最新的分店即将开幕，有关的地址正正是意粉屋雅兰分店的地址。

意粉屋The Spaghetti House于1979年在香港创立，由两名澳洲及英国人创立，创立至今已超过46年历史，分店曾一度遍布港九新界。意粉屋主打西式食品，如薄饼、意粉、沙律等，更曾经大搞新意推出煲仔沙嗲牛肉面和「东方芝士」腐乳芝士火锅，2024年曾经推出「意式芝士铁板滋味」。

《星岛头条》记者佯称顾客致电其热线，得悉旺角雅兰分店因租约期满结业。