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港铁自渎后射精到女乘客瑜伽裤 36岁发型师猥亵侵犯罪成判监28日

社会
更新时间：15:33 2026-05-22 HKT
发布时间：15:33 2026-05-22 HKT

36岁发型师去年2月在港铁自渎后，把精液射在46岁女乘客的瑜伽裤臀部位置及袋上，早前被裁定1项猥亵侵犯罪成。案件今于东区裁判法院判刑，暂委裁判官钟颖诗指被告行为具有一定厌恶程度，加上被告欠缺悔意及在公众交通工具上犯案，终判囚28日。

求情称学会身同感受

被告古国伟，被控于2025年2月5日，于一辆在港铁湾仔站与北角站之间（往柴湾方向）的车厢内猥亵侵犯X。

辩方今求情指，背景报告及精神报告显示被告态度良好，其父母年事已高，被告亦在求情信中表示他学会身同感受，对案件有悔意及承诺不会重犯。虽然心理报告仍显示被告有重犯机会，但被告是初犯，而且他已还押12日及得到教训。

报告指重犯机会中度偏高

钟官判刑时，指被告自慰后把精液射到事主的瑜伽裤上，其臀部布料被验出被告精液DNA。虽然2人没有直接肢体接触，事主最初亦对被告行为不知情，而是因男途人目击而揭发事件，但案情仍有一定厌恶程度。

钟官指，案发在公众交通工具上，法庭有责任保障女性在交通工具上不受任何形式的侵犯，加上被告经审讯后被定罪，报告其实亦显示被告没有悔意，其重犯机会中度偏高，终判处监禁28日。

案件编号：ESCC2878/2025
法庭记者：王仁昌

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