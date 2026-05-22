「智慧警政联合人工智能实验室」开幕 周一鸣：转化创科为守护香港、服务市民力量

数码港与香港警务处网络安全及科技罪案调查科今日（22日）签署合作备忘录，并举行「智慧警政联合人工智能实验室」开幕仪式。警务处处长周一鸣表示，成立实验室是进一步推动智慧警政的重要里程碑，警方将与数码港及业界伙伴，共同开展人工智能项目，由概念、验证到实际应用，建立更完整的研发和应用部署流程。实验室现阶段已就反深伪技术及网络防御技术，展开人工智能项目，应对新兴数码安全风险。

人工智能正迅速融入各行各业 为社会带来新效率及可能性

周一鸣致辞形容，人工智能发展速度前所未有，2024年全球机构使用人工智能比例升至78%；以国家发展为例，去年中国人工智能企业数量逾6,000间，人工智能相关核心产业规模亦将突破1.2万亿元，国产开源大模型全球总下载量突破100亿次。这反映人工智能正迅速融入各行各业，为社会带来新效率、可能性；与此同时，不法分子亦正利用全新科技，提升犯案速度、规模和隐蔽性。

警队积极探索在防罪、调查等应用新科技

周一鸣续谓，本港科技罪案数字近年显著攀升，但在警队及各持份者共同努力下，升势在2024年开始受控，去年更有回落迹象，「充分说明应对科技罪案，不能单靠传统执法力量，需要所有持份者携手应对挑战」。警队面对这趋势，必须及早准备，主动部署，「未来警务工作，不单需要专业能力、执法能力，亦需要强化科技应用能力，以及公私型机构协作。」

他提到，警队一直积极探索将新科技应用在防罪、调查、公共服务和内部流程优化等，包括成立「智慧警政顾问小组」、成立「虚拟资产情报工作组」、推出自家研发的「防骗视伏器」、与港大合作研发虚拟资产分析工具「CryptoTrace」等。网罪科去年亦成立「人工智能应用小组」，专责研究和推动人工智能在警务工作的实际应用，协助警队更有系统地发展相关技术。

联合人工智能实验室是智慧警政生态系统起点

周一鸣说，「智慧警政联合人工智能实验室」不单是技术研发空间，也是智慧警政生态系统的起点，代表了警队和创科业界建立更紧密的公私型合作伙伴关系，将创新科技转化为守护香港、服务市民的力量，「我深信透过政府、警队和社会各执行者的群策群力，发挥协同效应，我们必定能够保持亚洲最优秀警队 『Asia's Finest 』的称号，令香港继续成为一个更安全、更具智慧的城市。」

记者：萧博禧

摄影：何君健