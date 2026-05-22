前瑞银副总监挪用客户逾1.3亿元判囚10年 上诉指金额出错 官指经控辩双方同意

前瑞银副总监孙健荣非法转走内地客户逾1.32亿元人民币，以维持与其收入不相称的奢华生活，承认2项洗黑钱罪后，前年被判囚10年。孙不服刑期过重提出上诉，今早于高等法院上诉指涉案洗黑钱总额应为6300万元，原审法官错误地把总额订为港币1.35亿元。上诉庭副庭长麦机智及法官薛伟成反驳洗黑钱金额经控辩双方同意，上诉时却重新提出专家证供，原则上不能接受。上诉庭押后裁决。

港大法律学院教授兼大律师杨艾文代表上诉方陈词指，涉案洗黑钱总额应为6300万元，原审法官却错误裁定涉案洗黑钱总额为约港币1.35亿元，令判刑过重。上诉庭法官薛伟成指出孙健荣在原审判刑前已承认洗黑钱约港币1.35亿元，此事经控辩双方同意。上诉庭副庭长麦机智亦和应指承认案情由双方提炼而成，而孙健荣认罪并接纳承认案情，且有辩方代表大律师承认过涉案金额，如今却有新论点，在原审法官席前却从未提出。

杨艾文提到可呈堂专家报告佐证，法官薛伟成再指控辩双方应在原审时采用所有可行资讯协助法庭，如今上诉时重新提出专家证供，原则上不可接受。法官薛伟成再反驳指上诉方不要过份集中案中个别2项控罪，综观整个案情，孙健荣的确处理过涉案1.35亿元款项，只是款项汇出内地后无法追踪。

案件编号：CACC147/2024

法庭记者：陈子豪