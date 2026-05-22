律师会办两会分享会 助法商界把握「十五五」规划重点 寻国家高质量发展新定位

今年全国「两会」审议通过政府工作报告及「十五五」规划相关决议，为国家及香港未来发展确立了清晰方向。随着国家推进高质量发展和高水平对外开放，香港法商界如何更好把握当中的机遇，成为备受关注的重要课题。在此背景下，香港律师会延续过往安排，于5月21日主办「2026年全国『两会』对香港法商界的启示分享会」，希望透过嘉宾的深入分享与交流，帮助业界更全面把握两会精神和「十五五」规划重点，并探讨香港法商界如何发挥自身优势，更积极融入国家发展大局，开拓新一轮机遇。

分享会吸引逾200名会员报名参与 反应踊跃

分享会邀请了港区全国政协委员、立法会议员（选举委员会）及律师会前会长苏绍聪、港区全国政协委员及律师会前会长彭韵僖，以及港区全国人大代表、立法会法律界议员陈晓峰担任主讲嘉宾，并由会长汤文龙主持。分享会吸引逾200名会员报名参与，反应踊跃。

汤文龙：法治是最好的营商环境

汤文龙在开场致辞时表示，「法治是最好的营商环境」，强调法律制度在保障市场秩序、促进经济发展及支援跨境合作方面的基础性作用。他指出，在国家发展新阶段，法律界应主动理解政策方向，把握「十五五」规划带来的发展机遇，积极参与其中，发挥专业价值，为国家高质量发展贡献力量。

嘉宾从不同角度分享对今年两会及「十五五」规划观察与启示

三位嘉宾分别从不同角度分享对今年两会及「十五五」规划的观察与启示。彭韵僖聚焦国家发展蓝图下香港的定位，并探讨香港如何发挥法治优势，在民生改善及国际规则建设中寻找新契机。苏绍聪则从法律专业角度，分析「十五五」规划及《国家发展规划法》为香港法律界带来的制度性机遇，以及数码转型、北部都会区等重点发展方向所衍生的专业空间；陈晓峰则结合其作为港区全国人大代表的第一身体会，阐述在国家经济重点、新兴产业发展与科技变革趋势下，香港法律界如何积极开拓新业务、提升专业竞争力，更深度融入国家发展大局。

炉边对谈环节同样内容丰富，讲者围绕多项与国家发展及香港法律界息息相关的重点议题深入交流，包括「一带一路」建设与企业「走出去」战略、「构建大宗商品交易生态圈」、国际调解院发展，以及以航空航天等前沿产业为代表的「新质生产力」等，探讨香港法商界如何发挥独特优势，在新格局下主动作为，把握高质量发展带来的新契机。

国家发展蓝图清晰，香港法商界机遇处处。律师会将继续与业界同行，深化对国家政策方向的理解，发挥香港法治和专业服务优势，携手开拓新领域、把握新机遇、展现新担当。