启德绿色集体运输系统招标延至8.14 运物局：不影响年内批出合约和2031年完成目标

政府去年10月就「启德智慧绿色集体运输系统」合约展开公开招标，预计在今年7月3日截标。《星岛头条》早前报道，有公司已向土拓署提出申请延迟截标时间。政府今日（22日）宣布，经考虑有意投标者的要求，启德智慧绿色集体运输系统合约公开招标期限，由原定的2026年7月3日，延长至2026年8月14日。运输及物流局强调招标期限延长安排不会影响政府在今年内批出合约和于2031年完成启德智慧绿色集体运输系统的目标。

运输及物流局发言人表示，因应多个有意投标者近日向政府反映，希望有更多时间准备投标文件，以及考虑到启德项目是首项在本港以公开招标及「公共运输引导发展」模式推展的智慧绿色集体运输系统，当中涉及创新发展模式，运输及物流局决定适度延长招标期限六星期，至8月14日。

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运物局表示，政府乐见市场对项目反应正面，不少大型企业索取招标文件，并在招标期间多次查询招标细节。是次适度延长招标期限可让投标者充分准备，令最终获拣选的方案为一个高质素及高成本效益的运输基建，造福社区。并强调上述招标期限延长安排不会影响政府在今年内批出合约和于2031年完成启德智慧绿色集体运输系统的目标。

有关招标公告详情载于土木工程拓展署网页。投标者须于2026年8月14日（星期五）中午12时前把投标书放入招标公告中指定的投标箱内。逾期递交的投标书概不受理。