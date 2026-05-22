涉贿赂法援署职员以争取孙儿抚养权 六旬妇获准保释7.22再讯

62岁妇人涉嫌以1万元行贿法律援助署(法援署)律政书记，以协助其儿子争取孙儿的抚养权。妇人被廉政公署起诉一项向公职人员提供利益罪，今于西九龙裁判法院首度提堂。裁判官陈慧敏应申请押后案件至7月22日再讯，待辩方索取文件。期间妇人获准以2千元保释，不得离开香港。

被告温聪梅，被控于2025年9月4日在香港，无合法权限或合理辩解而向公职人员，即法律援助署律政书记冯以琛，提供现金港币10,000元的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为冯作出或不作出，或曾经作出或不作出凭其公职人员身分而作的作为（即在法律援助署案件就廖贵茂儿子的抚养权之法律程序中协助廖贵茂）的诱因或报酬，或由于冯作出或不作出，或曾经作出或不作出上述作为而向她提供该利益。

廉署指，案发时被告的儿子是法援署受助人，有关诉讼涉及被告孙儿的抚养权，而被告一直与一名法援署律政书记就该诉讼有联络。

案件编号：WKCC2382/2026

法庭记者：雷璟怡