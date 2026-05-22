Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊波拉病毒｜刘宇隆：演变成大流行风险偏低 市民毋须进入惊慌状态

社会
更新时间：11:48 2026-05-22 HKT
发布时间：11:48 2026-05-22 HKT

针对刚果民主共和国多个城市爆发伊波拉疫情，政府向当地发出红色外游警示。疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆教授今早(22日)在电台节目指出，虽然病毒在非洲中部的扩散风险极高，但在国际层面演变成大流行的风险仍然偏低。因此，他认为港府发出红色旅游警告的举措已经足够及适当，呼吁香港市民毋须进入惊慌状态。

战乱致使疫情扩散 倡按地理省份区分感染风险

刘宇隆进一步解释当地疫情失控的背景原因，指出该国自去年年底爆发战乱，导致接近二百万人流离失所。民众在缺乏良好医疗照顾的情况下，令原本多发于农村的疾病，扩散至东北部最偏远的两个省份。他建议防疫工作不应「一竹篙打一船人」，将全国视为极高风险，而应精准识别来自该两个爆发疫情的东北偏远省份的人士，因为只有从该特定地区前来的人，其传播风险才属于极高水平。

探讨病毒传入香港的潜在途径时，他提到，由于伊波拉病毒的潜伏期长达两至21天，循海路出行需时甚久，未能构成即时威胁，因此乘搭飞机来港，特别是经阿塞俄比亚等地转机的航班，便成为最关键的传播途径。

伊波拉病毒的潜伏期长达两至21天。衞生防护中心图片
伊波拉病毒的潜伏期长达两至21天。衞生防护中心图片
衞生防护中心图片
衞生防护中心图片

新病毒株缺乏疫苗及特效药 传统公共卫生手段成防线

面对是次爆发的伊波拉疫情，刘宇隆警告这是一种与以往不同的新病毒株，目前并没有认可的疫苗可以预防，亦缺乏相关抗体或特效药物作治疗之用。基于现有医疗技术的局限，他强调目前唯一能够依赖的防御方式，就是采取传统的公共卫生监控手段，并加强对全港市民的防疫教育，让大众了解风险来源。

倡升级旅客监控力度 疑似个案应避免乘搭公共交通

就现时卫生署针对转机旅客进行健康筛查及要求主动申报等措施，刘宇隆认为现时的人力投放所达到的效果虽然足够，但由于无法百分百防范隐瞒申报或处于无病征潜伏期的旅客，不能百分百堵截感染个案。他建议当局应提升监控力度，特别是针对来自刚果民主共和国那两个高风险省份的旅客，必须实施主动式的严密监察，包括每24小时由专人主动追踪及查问其健康状况；此外，他强烈呼吁这些高风险旅客若出现发烧等征状，绝对不能自行乘搭公共交通工具前往医院急症室，以防病毒在社区扩散。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
18小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
15小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
12小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
19小时前
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
2小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
3小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
16小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
14小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
17小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
2小时前