捷克「律师领袖周年大会」讨论人工智能 毛乐礼：法律专业的核心价值必须维持

香港大律师公会主席毛乐礼资深大律师，(21日)继续在捷克布拉格出席「国际律师协会」(IBA) 主办的第19届「律师领袖周年大会」 (Annual Bar Leaders’ Conference)。在第二日的会议上，不同讲者关注人工智能(AI)对法律专业核心价值及道德操守的影响。毛乐礼在会后表示，人工智能对全球的法律界带来机遇、改变及挑战。他认为在迎接AI的同时，必须维持法治及司法公义等法律专业核心价值。

毛乐礼：AI对法律道德操守影响要留意

除了毛乐礼，参加会议的还包括公会的副名誉秘书邓建文大律师。香港大律师公会每年也会派代表，出席「国际律师协会」的「律师领袖周年大会」。全球40多个国家或地区的大律师公会、律师会的领袖，每年也会在这个会议中聚首一堂，讨论共同关心的法律议题，参加者份量十足。

毛乐礼表示第二日的会议，触及「国际律师协会」在2024年尾发表名为《未来就是现在》(The Future is Now) 探讨人工智能及法律专业的报告，关注人工智能对法律专业核心价值及道德操守的影响。「国际律师协会」表示有关工作报告，融汇贯通了各不同司法管辖区的法律界在面对AI 发展时，遇上的道德问题的共通点，希望透过报告，令各地的同业参考，从而发展各自的实务典范，及订立与AI 有关的发展蓝图等。毛乐礼认为，科技发展迅速，共同交流因为AI而遇上的议题，十分实用及重要。

大律师公会趁机会介绍香港法制优势

今年的会议，除了AI、法治等议题，还讨论了各个司法管辖区的大律师公会在反贪方面的努力、以及气候暖化、性别平等等课题。今日下午亦有各个大律师公会、律师会的行政人员会议，加强相互间的联系，并订定未来合作计划。

大会今晚在当地时间设有晚宴。毛乐礼在会议、晚宴等期间，主动约见其他司法管辖区的同业代表，介绍香港奉行普通法的优势，及探讨合作举办活动的可能。

「国际律师协会」在1947年成立，目前成员包括约8万名国际律师，分别代表著170多个国家的190个大律师或律师团。