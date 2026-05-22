天瑜医疗事故｜法庭将启动死因研讯 涉事医生10月面临医委会聆讯

罹患横纹肌肉瘤的女童周天瑜，于2020年接受手术期间疑因医疗事故成为植物人，并于2024年因病情恶化、心脏衰竭离世。天瑜爸爸昨日(21日)在「天瑜医疗事故关注组」FB网页发布帖文，指今年2月接获死因裁判法庭的正式通知，经法庭仔细核查后，决定就天瑜离世一案启动死因研讯。具体的开庭时间正待法庭排期及后续公布。早前患上癌症的天瑜爸爸亦透露，自己癌症相关指数近期持续走高，身体疑似出现抗药性，但仍会咬紧牙关拼尽余力前行。

涉事医生10月面临医委会聆讯 天瑜爸爸将出席作证

天瑜爸爸表示，除死因研讯外，针对涉事医生的投诉亦有实质进展。家属早于2021年4月就玛丽医院麻醉科吕医生的行为向香港医务委员会（医委会）递交投诉，经过五年来的反复追问，近日终获医委会正式通知，将案件移交研讯小组展开审理。经律政司统筹后，聆讯已敲定于今年10月27日至30日进行，天瑜爸爸届时将以证人身份出席。

癌症指数走高疑抗药 新药费用将贵一倍

天瑜爸爸亦透露，漫长的申诉历程对他的身心造成了极大负荷。为准备后续研讯，他近日需重新翻阅堆积如山的病历档案及影像片段，重温痛苦回忆令其饱受煎熬，「纵然内心满是酸楚，也只能咬著牙坚持下去。」更甚者，天瑜爸爸透露其癌症相关指数近期持续走高，身体疑似出现抗药性，需转用费用高昂一倍的新药。

抑郁焦虑反复精神难集中 曾晕厥急送院

在身心双重重压下，抑郁与焦虑症状再度反复，精神也难以集中，两个月前天瑜爸爸更曾于商场突然晕厥，需由救护车紧急送院。尽管健康状况每况愈下，但天瑜爸爸仍坚定表示，纵然体力日渐透支，仍会咬紧牙关拼尽余力前行。

天瑜爸爸亦在帖文中向一路以来给予鼎力帮助与支持的立法会陈凯欣议员、陆伟雄大律师、陈雨舟顾问律师，以及港岛区重案组全体办案警员表达由衷的感谢。同时，亦向多年来一直关注及陪伴他们的广大市民致谢，感谢社会各界在他们犹如孤身漂泊于汪洋时，给予温暖与支持。

