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天气酷热｜天文台料连续9日气温达30℃ 下周二、三酷热飙升达33℃

社会
更新时间：12:10 2026-05-22 HKT
发布时间：07:05 2026-05-22 HKT

位于南海北部的高空反气旋正逐渐增强。天文台今日（22日）预料高空反气旋会在周末至下周中期覆盖华南沿岸，广东地区天色普遍晴朗，天气持续炎热，下周二（26日）及周三（27日）更是天气酷热，最高气温达33℃。

天文台指一股偏南气流正影响华南沿岸，预测本港今日天气大致多云，日间部分时间有阳光及炎热，气温介乎27°C至32°C。吹和缓偏南风。

根据天文台九天天气预告，天文台指随着影响广东的高空扰动远离，今日（22日）该区天色好转。预料高空反气旋会在周末至下周中期覆盖华南沿岸，广东地区天色普遍晴朗，天气持续炎热，由今日（22日）起连续9日，最高气温均超过30°C，而周六（23日）至下周五（29日）高达32°C，下周二（26日）及周三（27日）更是天气酷热，气温飙升至33℃。

5.21首发红雨警告 集中新界北区录逾100毫米雨量

天文台亦发表《天气随笔》，指于5月21日凌晨发出今年首个红色暴雨警告信号。受偏南气流及高空扰动影响，珠江口一带自5月20日起持续出现强对流天气，为本港带来大骤雨及狂风雷暴，天文台遂于晚上9时正发出黄色暴雨警告信号。初期雨区影响较为局部，但主要集中在新界北区发展，该区录得超过100毫米雨量，引发局部地区水浸风险。

大气各层的暴雨机制。天文台图片
大气各层的暴雨机制。天文台图片
5月20日晚上9时正的天气雷达图像。天文台图片
5月20日晚上9时正的天气雷达图像。天文台图片

雨带扩展及累积雨量增 凌晨改发红雨

因应雨势，天文台接连发出「局部地区大雨提示」及「新界北部水浸特别报告」。由于累积雨量较高，山泥倾泻风险增加，土力工程处与天文台于5月21日凌晨联合发出「山泥倾泻特别提示」。随雨带持续扩展至本港其他地区，天文台于凌晨2时40分发出今年首个红色暴雨警告信号，期间广泛地区录得超过50毫米雨量。直至清晨5时后雨势明显减弱，天文台改发黄色暴雨警告信号，并于早上9时30分取消所有暴雨警告。

天文台拆解大雨随机性与警告准则

天文台解释，影响香港的大雨发展及移动往往具随机性。当广泛地区已录得或预料会有每小时超过30、50或70毫米大雨时，当局便会相应发出黄、红或黑色暴雨警告。若大雨仅影响局部地区（例如个别地区录得每小时超过70毫米大雨），则会发出「局部地区大雨提示」；若新界北部低洼地带面临水浸风险，则会发出「新界北部水浸特别报告」，以提醒市民及早采取防御措施。

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