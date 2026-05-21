伊波拉病毒｜保安局向刚果民主共和国发红色外游警示 市民如非必要勿前赴当地

特区政府今日（21日）宣布，基于公共衞生考虑，决定对刚果民主共和国发出红色外游警示，市民如非必要，应避免前赴当地。此外，特区政府已于5月17日启动特区政府的埃博拉（伊波拉）病毒病准备及应变计划下的戒备应变级别，各相关部门已做好充分准备，一旦发现疑似个案，会即时按机制进行检测及全方位防控措施，防止病毒在本港传播，保障公众健康。

对本港即时影响属于低

特区政府强调，本地从没录得埃博拉（伊波拉）病确诊个案，目前埃博拉（伊波拉）病的风险主要在爆发区域，对本港人口的健康造成的即时影响属于低。

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衞生署已全面加强港口衞生措施

为严防输入，衞生署已全面加强港口衞生措施。衞生署一直于各口岸为入境旅客进行健康筛检。虽然本港现时并无直航航班来往受疫情影响的国家，但鉴于旅客可从其他地方，主要包括从非洲经埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机抵港，衞生署已即时加强对由亚的斯亚贝巴抵港航班旅客的健康筛查，已安排人员在登机桥下机闸口，为该特定航班的下机旅客进行体温监测及健康筛查。

衞生署亦已在机场入境大堂进行语音广播，并透过航空公司呼吁过去21日内曾到访刚果民主共和国或乌干达的旅客，在抵港时主动向现场的衞生署人员申报，以便进行进一步的健康评估。由5月17日至20日，有11位报称曾到过相关地区的旅客已接受衞生署的健康评估，当中并没有发现埃博拉（伊波拉）病疑似个案。衞生署人员亦即场给予健康资讯，并提醒他们若抵港后21日内出现病征，要立即前往就近急症室求医。

衞生署再次发信提醒全港医生保持高度警觉

衞生署今日再次发信提醒全港医生保持高度警觉，任何在21日内曾经前往受影响地区（包括刚果民主共和国及乌干达）的人士，如出现相关病征，必须视作怀疑个案处理，并立即透过信中提供的24小时电话热线向衞生防护中心呈报。

衞生署评估当地传播外溢风险高

世界衞生组织日前将刚果民主共和国和乌干达爆发的埃博拉（伊波拉）病，定为「国际关注的突发公共衞生事件」。由于刚果民主共和国的疫情有扩散迹象，确诊、怀疑个案及死亡人数递增，且涉及的病毒目前并无认可疫苗或治疗药物。衞生署评估当地的传播外溢风险甚高，因此对刚果民主共和国发出红色外游警示。

在刚果民主共和国的港人如需协助，可致电入境事务处「协助在外香港居民小组」24小时求助热线（852）1868。市民亦可透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电、发送讯息至1868 WhatsApp及微信求助热线、提交网上求助表格，或联络中国驻刚果民主共和国大使馆。当局建议市民外游前登记外游提示登记服务，以便有需要时接收衞生署及入境处的最新实用资料。