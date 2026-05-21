无业青年涉殴打强奸女友 事主曾发讯「今次俾你打到咁已经还晒…唔想再一齐」

24岁无业男3年前屡次质疑女友另结新欢，或外出时没有报备，同居期间争吵不休，涉嫌多次殴打及强奸女友。无业男否认5项强奸及3项袭击罪受审。控方今于高等法院引述2人讯息纪录，女事主案发当日曾向被告发讯指「今次俾你打到咁已经还晒，我想执埋嘢返屋企住，唔想再一齐」，女事主今供称当时「好惊」，其后被告愤而质问事主，将事主按在床上殴打再强奸。

事主发讯问被告「世界冇我系咪更好」

控方引述2人案发时讯息纪录，显示2023年10月29日当日2人同样身处单位内，女事主X却向被告麦嘉豪发讯指「今次俾你打到咁已经还晒，我想执埋嘢返屋企住，唔想再一齐」。控方问及2人共处一室何以用讯息沟通，X今解释当时「好惊」，其后被告愤而质问X，将她按在床上殴打再强奸。

讯息纪录显示翌日2人同样身处单位内，X向被告发讯指「宝贝帮我烚只鸡蛋」，X今解释指自己眼睛「肿晒有瘀伤」。同日晚上X在住所附近公园徘徊，向被告发讯问「嘉豪，世界上冇我呢啲人系咪更好？」她解释当时情绪崩溃「好痛苦、唔知点做」。被告其后来电及发讯问及其去向，劝她「返屋企再讲」，X则回应指「想静下，畀少少时间我」，她解释当时不欲与被告共处一室。

曾欲以死相逼但求分手被拒

X其后再发讯「我真系想去死，有咩方法唔会麻烦人？」她解释当时打算以死相逼为求分手，然而被告坚拒，再次劝喻事主回家，后来被告又贬损她，令X自我感觉非常负面。被告再发讯称「我原谅你」，X回应「求你唔好」，她今解释当时担心被告搜寻自己，不想再见到被告，慌乱下胡乱回答。

女事主翌月5日再次离家出走，被告来电要求事主马上回家，X发讯回答「妈咪唔畀我出门口」、「点算，我出唔到来」，她今解释当时既不想见到被告，而且母亲的确反对她外出，遂发讯佯作意欲回去。其后被告再次来电及发讯，X不再接听回应，今解释指因为「唔想再同呢个人有任何关系」，翌日报警并前往医院求医。

案发时21岁男被告麦嘉豪被控5项强奸罪及3项袭击他人致造成身体伤害罪，被控在2023年10月29日、2023年10月31日、2023年11月2日、2023年11月5日，在屯门湖景邨某单位五度强奸X；另在同地于2023年10月29日及2023年11月2日，三度袭击X致其身体受伤。

案件编号：HCCC56/2025

法庭记者：陈子豪