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举报滥用公屋︱单位改装按摩店 摆放专业按摩床 陌生人频光顾滋扰邻里

社会
更新时间：17:22 2026-05-21 HKT
发布时间：17:22 2026-05-21 HKT

房委会于去年推出「举报滥用公屋奖」计划，截至今年3月底，共接获5,400宗实名举报、25宗举报成立。有违规个案涉嫌将单位改装成收费按摩店，不时有陌生人上门光顾，滋扰邻里而被揭发；亦有租户在单位陈列大量音响器材，并于网上平台刊登广告招徕顾客。

「举报滥用公屋奖」计划去年1月15日推出，截至今年3月底，房屋署共接获5,400宗参与计划的实名举报，初步筛选后约900宗具备基本资料可进一步跟进，当中600宗已完成调查，余下约300宗正处于不同调查阶段。

小部分举报非房委会出租公屋

已完成调查的个案中，有25宗举报成立，包括去年8月公布的3宗涉及将公屋单位作商业用途及长期丢空单位个案，其余22宗分布在不同地区的公共屋邨，主要涉及非经常持续居住、长期丢空单位、作商业或非住宅用途，以及虚报入息与资产。有公屋租户涉嫌将单位改装成按摩店，在屋内放置专业按摩床提供收费服务，引来陌生人频繁上门光顾，对邻里造成严重滋扰；亦有租户把单位用作商业展销，陈列大量音响器材，并于网上刊登广告招徕顾客。相关违规租户均已被发出「迁出通知书」。

至于余下的575宗调查个案，大部分确认不成立，调查程序已经结束，主要原因包括单位并无滥用情况、属误会或举报资料与事实不符；另有小部分举报经查证后，发现涉事单位并非房委会的出租公屋。

房委会指出，虽然5,400宗实名举报仅有约900宗可作进一步跟进，但计划并未出现「滥报」或胡乱举报，亦毋须耗费庞大的行政资源处理，从整体社会效益而言极具成本效益。

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