涉与未满16岁少年非法肛交 印裔男获不提证供起诉 申请讼费被拒

未满16岁少年疑前年在交友应用程式认识两名男子后，分别与两人到地盘和沙田某屋苑肛交，少年与母亲争吵时揭发事件。涉案50岁印裔男及34岁男子，原本各被控与16岁以下男子作出肛交及作出严重猥亵行为罪，但控方不提证供起诉，2人获判无罪。涉案印裔男早前向法庭申请讼费，区域法院法官陈广池今颁下判词，拒绝辩方申请，指印裔男自招嫌疑，而他唯一脱罪的原因只是事主不愿出庭接受盘问。

辩方申讼费指控方不应依赖情绪不稳事主证供

涉案被告为Jahangir Adil及童富涵。其中Jahangir在申请法援前曾聘请私人律师，他获控方不提证供起诉后，提出讼费申请，共约4.5万元。童则没有任何讼费申请。

辩方申请讼费时，指Jahangir在警诫下没有任何招认，也没有Jahangir与X透过涉案交友应用程式约见的证据，案中唯一证据只是X在警方认人程序中认出Jahangir，而在认人程序中X的情绪不稳定，控方不应依赖其证供作出起诉。

陈官在判词指，一般而言，法庭会批准脱罪被告的讼费申请，除非被告自招嫌疑或令控方误以为证据比实情更确凿。本案事主X属「易受伤害证人」（vulnerable witness），即使他未有出庭接受盘问，其录影会面记录亦可呈堂，而他更在认人程序中认出Jahangir。X是否情绪不稳定及能否出庭作证，并非唯一讼费考虑。此外，警方调查亦显示Jahangir案发时在土瓜湾某个地盘任职保案员。

官以Jahangir自招嫌疑拒绝讼费申请

陈官指，现阶段Jahangir唯一脱罪的原因是X没有出庭接受辩方盘问，但X的录影会面记录仍存在，而Jahangir虽有保持缄默的权利及无责任披露其辩护方向，这亦代表法庭应把Jahangir的行为纳入讼费考虑。陈官认为毫无疑问Jahangir是自招嫌疑，故拒绝其讼费申请。

控方案情指，事主X与母亲争吵期间提及自认是同性恋，并曾与男性发生性行为，母亲报警处理。X透过在交友应用程式上认识两名被告，其中Jahangir在2022年4月至6月曾带X到涉案建筑地盘进行肛交及口交，Jahangir又向X表示希望与未成年男子发生性关系，及给钱X供他搭的士离开。

案件编号：DCCC421/2025

法庭记者：王仁昌