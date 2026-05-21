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智慧AI方案展 | 蔡杰铭 : 政府全方位推进「AI+」发展 实现「AI产业化、产业AI化」

社会
更新时间：16:56 2026-05-21 HKT
发布时间：16:56 2026-05-21 HKT

创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭今日（21日）表示，政府正全方位推进「AI+」的发展，包括设立人工智能超算中心、推出30亿元人工智能资助计划、透过InnoHK推动AI研发，以至全民AI培训等，实现「AI产业化、产业AI化」。创科局未来将透过成立「香港人工智能研发院」促进香港人工智能上游研发、中下游成果转化及开拓应用场景、推出加入AI元素的「数码转型支援先导计划」，以及发展沙岭数据园区等措施，进一步推动AI创新和落地应用。

蔡杰铭出席由香港生产力促进局主办的「AI with HKPC」智慧AI方案展。「AI with HKPC」旨在透过在AI治理、科技及人才方面的全方位支持，协助中小企业、教育工作者及物业管理公司顺利推动AI应用，实现从试点走向全面实施的转型之路。今年活动聚焦三大主题：智能制造、创新公共服务和「全民AI」培训，透过主题交流会、实用工作坊和AI解决方案展示，推动企业把握智慧转型新时代。

他表示，香港人工智能研发院可望于下半年正式投入运作，进一步支持AI研发及成果转化；经优化的数码转型支援先导计划亦将于年内推出，当中会加入AI数码方案元素，协助中小企应用AI，提高其营运效率和竞争力。至于沙岭数据园区预计至2032年可提供18万PFLOPS算力（即每秒18万千万亿次浮点运算次数），相等于目前香港算力的36倍，可大幅提升香港算力规模，更重要的是能主动融入国家「人工智能+」行动、把香港打造成国家和国际双数据枢纽的关键一步。

 

 

 

 

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