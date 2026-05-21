本港4月通胀率按年上升1.7% 水电燃气价格升幅最高

政府统计处今日（21日）公布2026年4月份消费物价指数。本港4月整体消费物价按年上升1.7%。各类别中，以电力、燃气及水价格升幅最高，达5.5%。政府预期受国际油价高企影响，燃料相关项目的价格传导效应将持续，整体通胀料维持温和。

整体通胀温和 基本通胀率维持1.6%

政府统计处公布2026年4月份的消费物价指数。数据显示，整体消费物价按年上升1.7%，升幅与3月份相同。若剔除所有政府一次性纾困措施的影响，4月份基本通胀率为1.6%，同样与上月持平。经季节性调整的综合消费物价指数，截至4月止的三个月平均每月变动率为0.0%；截至本年3月止的三个月的相应变动率为0.2%。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，相应的变动率均为0.1%

从细分指数分析，甲类、乙类及丙类消费物价指数于4月份按年分别上升1.6%、1.8%及1.7%。剔除政府纾困措施的影响后，相关指数的升幅则分别为1.4%、1.7%及1.6%。

政府发言人表示，4月基本综合消费物价指数按年上升1.6%，与上月相同。燃料相关项目的价格进一步加快上升，但其他主要组成项目的价格压力受控，令整体通胀得以维持温和。资料图片

水电燃气升势显著 耐用品价格回落

在各类消费物价指数组成项目中，多个类别于4月份录得按年升幅。当中以「电力、燃气及水」的价格升幅最为显著，按年上升5.5%；其次为「杂项服务」及「交通」，分别录得4.5%及4.3%的升幅。「杂项物品」及「烟酒」亦分别上升2.6%及2.3%。至于与市民生活息息相关的「住屋」、「外出用膳及外卖」及「基本食品」，则分别录得1.0%、0.8%及0.5%的温和升幅。

另一方面，部分商品类别的价格有所下跌，其中「耐用物品」按年下跌1.9%，而「衣履」亦微跌0.3%。

国际油价高企料左右未来通胀走势

政府发言人表示，4月基本综合消费物价指数按年上升1.6%，与上月相同。燃料相关项目的价格进一步加快上升，但其他主要组成项目的价格压力受控，令整体通胀得以维持温和。

展望将来，由于国际油价仍然高企，相应对消费物价内各个与燃料相关项目的传导效应料将在未来数月持续。最终的影响将取决于中东局势的走向。不过，来自其他方面的价格压力普遍受控，这应有助减轻整体通胀的潜在上升压力。政府会继续密切监察发展，并会视乎情况采取进一步应对行动，以维持价格稳定。

