两度制作具煽动意图纸张抛出屋外 55岁地盘工认两煽动罪还押下月求情

地盘工人在2024至2025年间两度制作具煽动意图的纸张，并将纸张抛出观塘一单位外，被控两项出于煽动意图作出一项或多项具煽动意图的作为罪。案件今在西九龙裁判法院首次提堂，被告承认两罪，主任裁判官苏文隆将案件押后至6月9日求情及判刑，待取背景及心理报告，辩方申请保释被拒，被告还押候惩。

55岁被告黄振辉，承认两项出于煽动意图作出一项或多项具煽动意图的作为罪。控罪指被告于2024年10月2日及2025年12月5日在香港，两度出于煽动意图作出一项或多项具煽动意图的作为，即制作写有陈述的纸张，将该等纸张从九龙观塘安达邨礼达楼12楼某单位抛出公众地方，并向公众传布和提供该等陈述，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛；引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项或在特区依法制定的事项；引起特区不同阶层居民间或中国不同地区居民间的憎恨或敌意；煽惑他人在特区作出暴力作为；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：WKCC2368/2026

法庭记者：黄巧儿