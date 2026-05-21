网约车︱传发牌1.5万个 Uber称「不寻常」：车费恐飙七成 迪士尼返湾仔逾430元

政府早前向立法会提交规管网约车文件，引述坊间意见指建议发牌1万至1.5万个。Uber全球公共政策主管Andrew Byrne表示，若发牌上限定于1.5万个，活跃司机人数将减少逾一半，高峰时段乘客等候时间延长一倍，车费更可能上涨高达七成，「若发牌数目更低，所有影响将更严重」。他强调，Uber不会考虑放弃香港业务，亦乐意遵守法规与分享平台数据，敦促政府权衡实际影响，保障市民日常通勤及生计，「目前市场上有逾3万名司机，低于这个数字的任何上限，都可能对叫车时间，以及车费产生一定影响。」

限制网约车发牌数「非常不寻常」

Andrew Byrne指，现时市场上网约车数目，是反映这项目服务的需求，以及欲透过提供服务赚取收入的司机人数。他称，理解香港是独特的城市，但认为相对内地、澳洲、伦敦或世界大多数国际城市，限制网约车发牌数目「非常不寻常」，「这些城市通常让市场决定所需司机数量，让平台有效地配对供需，尽可能提供最佳服务。」

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Uber：六成平台司机每周驾驶少于20小时

Andrew Byrn说，过去一年逾3万名司机透过Uber平台赚取收入，若发牌上限定于1.5万个，将有超过一半司机失去收入来源。与此同时，六成使用平台的司机每周驾驶时间少于20小时，严格的营运门槛将剥夺他们的弹性工作机会，「损害那些仅仅为补贴家用而使用应用程式的普通市民利益。」

就限制配额数目的影响，Uber香港总经理钟志霆补充，现时由香港迪士尼乐园返回湾仔的行程，车费约250元，未来特定时段可能超过430元。另外，单日高峰与非高峰时段之间，网约车的需求波动高达六成六，因此保持灵活供应至关重要，「这还没有考虑到外部事件，例如大型演唱会结束后遇到恶劣天气如台风，在这种情况下，峰值需求实际上会更高。」

倡采用平台统一综合保单

Andrew Byrne建议，须根据实际需求制定初始发牌数量，以免对乘客造成直接影响，同时保障消费者的选择权；其次，政府应优先考虑发牌予依赖网约车收入维持生计的司机，保障他们的生计，并确保牌照不会闲置。政府亦应根据议定客观指标作季度检讨，以便按实际情况，动态调整配额数目，「使用者能否在需要时叫到车，能否透过平台成功叫到车，我认为这将是关键指标。使用者需要等待多久、深夜等候是否有安全隐忧、对于乘客来说是否够方便、乘车费用是多少，这些都非常重要。」

至于政府规定网约车需购买第三者保险，Andrew Byrne倡采用「平台统一综合保单」模式，而非要求司机自行购买保险，「从管理角度看，对于像Uber这样的公司和保险公司而言，管理单一保单比管理1万份单独的保单要简单得多。」

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲