六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！

第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。今晚9时15分截止售票，投注总额逾4000万元。

今期搅出号码: 5、7、13、15、27、31，特别号码 : 16

五大幸运数字

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为37，搅出12次；4、44及46则各搅出过11次。

第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片

10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。