六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
更新时间：21:33 2026-05-21 HKT
发布时间：21:33 2026-05-21 HKT
发布时间：21:33 2026-05-21 HKT
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。今晚9时15分截止售票，投注总额逾4000万元。
今期搅出号码: 5、7、13、15、27、31，特别号码 : 16
五大幸运数字
根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为37，搅出12次；4、44及46则各搅出过11次。
10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺
马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。
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场外投注站
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地址
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头奖次数
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1
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屯门市广场
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屯门市广场第三期地段277号地下
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48
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2
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中环士丹利街
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中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖
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47
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3
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荃湾青山道
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青山公路 - 荃湾段 300-350 号，荃锦中心地下B2舖
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41
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4
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尖沙咀汉口道
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尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下
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41
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5
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上环干诺道西
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上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1舖
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41
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6
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观塘广场
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观塘开源道68号观塘广场地下G15,M20,116号舖
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37
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7
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九龙湾德福
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九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号舖
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36
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8
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大埔广场
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安泰路1号大埔广场地下商场七号舖
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35
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9
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上水石湖墟
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上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
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35
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10
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大埔广褔道
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广褔道158-172号大埔商业大厦地下
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30
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