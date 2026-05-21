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佛诞｜高铁、港铁、金巴加密班次 金巴最密一分钟一班 港珠澳口岸临时便桥停用

社会
更新时间：13:27 2026-05-21 HKT
发布时间：13:27 2026-05-21 HKT

佛诞假期将至，运输署预计各陆路口岸将涌现大量本地市民、访港旅客及跨境车辆。当局呼吁跨境出行人士尽量改用公共交通工具，并提早计划行程。为应对人流，港铁东铁线、高铁香港段及多条跨境巴士路线均会加密班次，其中港珠澳大桥金巴于高峰期最密约一分钟一班，以疏导旅客。

多项跨境交通加强班次

运输署表示，已督促本地及跨境公共运输服务营办商在佛诞假期前后加强服务，以便利市民和旅客出行：

  • 港铁：将因应乘客需求，于不同时段加强东铁线来往金钟至罗湖或落马洲站的列车服务。
  • 高铁香港段：于5月22至25日期间，每日加开临时列车车次往来香港西九龙站及指定内地站点。
  • 穿梭巴士：加强港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）及落马洲—皇岗穿梭巴士（皇巴）服务，跨境人流最高峰时段分别可加密至平均约每1分钟及2分钟一班。
  • 专营巴士及直通巴：增发跨境直通巴士配额，而连接各陆路口岸的本地专营巴士B线，其班次亦会提升至高于一般周末水平。

吁避开繁忙时间 留意特别交通安排

由于公共运输服务等候时间或会较长，运输署建议乘客考虑于非繁忙时间出行，并提早预订跨境巴士车票。当局特别提醒使用港珠澳大桥往返珠海的人士，因连接大桥珠海口岸人工岛及情侣南路的临时施工便桥已停用，珠海口岸及附近道路在假期高峰时段交通将十分繁忙。

此外，驾驶跨境私家车出入境的人士需注意，落马洲管制站及深圳湾口岸或会视乎现场情况实施特别交通安排。在车流高峰期，跨境私家车或需较长时间轮候过关。驾驶者应特别留意沿途可变信息显示屏及交通标志，如遇交通受阻需保持忍让并遵从现场警员指示。大桥主桥行驶时亦不可占用应急车道。

善用应用程式查阅实时通关资讯

  • 市民在出发前及旅程中，可透过以下平台获取最新资讯以便及早计划行程：
  • 香港出行易/运输署网页：查阅大桥香港口岸出入境客车通关广场的交通快拍，以及各陆路口岸最新交通消息。
  • 微信公众号：透过「港珠澳大桥珠海口岸」或「珠海发布」内的「大桥口岸实时通关」服务，查阅珠海口岸车辆实时通关情况。
  • 保安局「口岸通」：取得各陆路口岸最新过关状态，以及金巴、皇巴及港铁的轮候时间。
     

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