屠龙小队案｜高院颁令充公3人逾67万众筹款项 指属「恐怖分子财产」

2019年12月8日民阵游行串谋设置炸弹杀警案，主脑吴智鸿及「屠龙小队」队长黄振强前年分别判囚23年10个月及13年半，处理众筹资金的女被告刘佩凝则罪脱。律政司周一向高等法院申请充公3人银行帐户众筹款项共逾67万元，指明款项均用作支援案发当日恐怖活动，法官张慧玲当日批准申请。张官今公布书面理由，指证据强而有力，接纳3人帐户属「恐怖分子财产」用以资助恐怖主义行为，故批准申请。

刘佩凝按黄振强指示管理众筹频道

律政司早前向高等法院申请充公令，充公黄振强、吴智鸿及刘佩凝所得众筹款项共674,860元。黄振强及吴智鸿不反对充公，刘佩凝则缺席聆讯亦没有律师代表，律政司由资深大律师陈浩淇等代表。

律政司一方陈词指，「屠龙小队」队长黄振强及主脑吴智鸿为要求政府回应「五大诉求」，策划在2019年12月8日民阵大游行期间执行「杀警计划」，在湾仔轩尼诗设置大小炸弹埋伏警方，藉破坏亲政府店舖诱警到场后引爆，枪手再于高处乱枪扫射，2人一同承认串谋对订明标的之爆炸罪，前者再承认串谋提供或筹集财产以作出恐怖主义行为罪，后者再承认意图危害生命而管有枪械及弹药罪，根据《反恐条例》2人乃恐怖分子。律政司另指负责众筹的刘佩凝按黄振强指示管理众筹频道，虽然受审后被陪审团裁定罪脱，惟亦属与恐怖分子有联系者。

帐户款项用以资助恐怖主义行为

律政司指出2019年11月至12月间，刘佩凝帐户曾收取了约105万元，而刘佩凝11月只得不足3000元微薄薪金；黄振强帐户则有个别人士捐款用以购置装备，曾收取约71万元，2人帐户交易异常地多，暗示属众筹款项。律政司转指吴智鸿曾联系赞助人支持其计划，提供资金予黄振强购买装备，又斥资支付众人台湾军训开支，加上从其搜来的大量枪械弹药炸药，因此认为3人帐户属「恐怖分子财产」，用以资助恐怖主义行为。

张官认同证据强而有力，接纳律政司说法遂批准申请，充公3人银行存款631,960元，以及吴智鸿另有现金约4万元，合共674,860元。

案件编号：HCMP2021/2025

法庭记者：陈子豪