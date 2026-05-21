大律师公会捷克出席「律师领袖周年大会」 毛乐礼：国际仲裁的道德操守成焦点

香港大律师公会主席、资深大律师毛乐礼昨午（20日）远赴捷克布拉格出席「国际律师协会」（IBA）主办的第19届「律师领袖周年大会」（Annual Bar Leaders’ Conference），与全球40多个国家或地区的大律师公会、律师会领袖，讨论共同关心的法律议题。毛乐礼表示，今年会议重点之一是国际仲裁引发的道德操守问题，讲者就国际仲裁引起的法律及道德责任，以及利益冲突问题等发表意见。毛乐礼认同就有关问题制定及参考国际仲裁指引非常重要。

大律师公会毛乐礼、邓建文出席

陪同毛乐礼参加会议的还包括公会副名誉秘书、大律师邓建文，两人一连两日在布拉格参与会议。除了法治等议题，今年会议还讨论各个司法管辖区的大律师公会在反贪方面的努力，以及气候暖化、性别平等课题。

毛乐礼：防止利益冲突指引重要

毛乐礼指，国际仲裁个案涉及的商业价值日益增多，无论有关个案是否由仲裁机构处理，仲裁案很多时候会涉及大量的律师及大律师，包括代表案件各方的法律代表以及仲裁员。「国际律师协会」在推动防止利益冲突指引方面一直扮演领导角色，有关指引多年来被大部分国际仲裁庭采纳，毛乐礼也十分认同相关指引的重要性。

毛乐礼指出，大部分参与会议者都是欧美国家的律师会领袖，布拉格会议正好是一个平台，让各地的法律界领袖作出专业讨论。公会趁机会跟不同的司法管辖区法律组织代表会面，作深入交流，包括国际律师协会（IBA）会长Claudio Visco。毛乐礼认为香港法律界应该在国际上继续与海外同业保持紧密交流，介绍香港作为亚洲区普通法司法管辖区的优势。

「国际律师协会」的年中会议，也在20日至23日期间在布拉格同时举行。国际律师协会在1947年成立，组织庞大，目前成员包括约8万名国际律师，分别代表着170多个国家的190个大律师或律师团。