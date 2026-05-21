牛头角车祸│涉驾的士铲行人路撞死两女途人 七旬司机被控危驾致他人死亡

牛头角上周三（13日）发生夺命交通意外，七旬的士司机涉撞死两名女途人，被控。案件今早在观塘裁判法院首次提堂，被告坐轮椅出庭应讯，暂毋须答辩，控方申请将案件押后至8月13日再讯，待警方进一步调查，获署理主任裁判官钟明新批准，期间被告准以5万元保释，另须交出驾驶执照、不得离开香港及每周到警署报到一次。

被告今早坐轮椅、戴上医用胸部固定器出庭应讯，辩方指被告现时行动不便，须其亲人协助推轮椅。控方庭上透露，被告原被控1项危险驾驶引致他人死亡及3项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，基于案件进展而修订控罪，改控被告两项危险驾驶引致他人死亡及两项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪。被告在法庭读出控罪后，表示「明白」。

70岁被告吴锦昌，被控于2026年5月13日，在秀茂坪振华道与彩霞道交界彩覆道休憩处入口在道路上危险驾驶的士，引致徐慧颐及徐洁莹死亡；另于同日同地危险驾驶的士，引致杨志雄及马秀萍身体受严重伤害。

案件编号：KTCC1011/2026

法庭记者：黄巧儿