Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛头角车祸│涉驾的士铲行人路撞死两女途人 七旬司机被控危驾致他人死亡

社会
更新时间：11:18 2026-05-21 HKT
发布时间：11:18 2026-05-21 HKT

牛头角上周三（13日）发生夺命交通意外，七旬的士司机涉撞死两名女途人，被控。案件今早在观塘裁判法院首次提堂，被告坐轮椅出庭应讯，暂毋须答辩，控方申请将案件押后至8月13日再讯，待警方进一步调查，获署理主任裁判官钟明新批准，期间被告准以5万元保释，另须交出驾驶执照、不得离开香港及每周到警署报到一次。

被告今早坐轮椅、戴上医用胸部固定器出庭应讯，辩方指被告现时行动不便，须其亲人协助推轮椅。控方庭上透露，被告原被控1项危险驾驶引致他人死亡及3项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，基于案件进展而修订控罪，改控被告两项危险驾驶引致他人死亡及两项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪。被告在法庭读出控罪后，表示「明白」。

70岁被告吴锦昌，被控于2026年5月13日，在秀茂坪振华道与彩霞道交界彩覆道休憩处入口在道路上危险驾驶的士，引致徐慧颐及徐洁莹死亡；另于同日同地危险驾驶的士，引致杨志雄及马秀萍身体受严重伤害。

案件编号：KTCC1011/2026
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
5小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
19小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
17小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
19小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
21小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
18小时前
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
5小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
18小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号9时30分取消 新界多区录得逾100毫米雨量
社会
5小时前