黄雨 ｜新界水浸大暴雨 家长学生冒雨出门 网民涌天文台FB狂批：玩残学生

受高空扰动影响，相关的大骤雨及狂风雷暴持续影响珠江口一带。本港方面，今早广泛地区录得超过50毫米雨量，而新界多区的雨量更超过100毫米，其中新界北区的雨势特别大，天文台在今日凌晨一度发出本年首个红色暴雨警告讯号，其后在5时15分改发黄色暴雨警告讯号，意味著一众学生须照常上课，令大批市民涌到天文台的社交平台狂轰天文台，质疑转黄雨的原因。

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由于在5时15分已转发黄雨，不少家长和学生都要在大雨中冒雨出门口。有网民在天文台的社交平台留言，质疑「雨区一移到九龙中，港岛即刻反应挂红雨，新界头先落足一晚都系黄雨，再次证明天文台对港岛同新界暴雨系两套标准」、又有网民指「变左黄雨就开始落大雨」。

网民称「行出门口鞋袜已湿」

又有网民质疑天文台「特登5:30 前转黄雨，但根本仲系咁大雨，行雷闪电，新界水浸，学生点返学，留意咗成晚，临门一脚转黄雨」；亦有家长称「元朗围村地方横风横雨」，行出门口鞋袜已湿，「仲点返到学」;也有家长称「7点个转落到黑雨咁，揸车都睇唔到路」，「难为啲迫巴士嘅细路全身湿晒，冻住咁上车」

根据天文台的纪录，过去24小时的雨量分布，当中北区一带雨量达300-400毫米，其次新界多区都录得70-100毫米的雨量。

