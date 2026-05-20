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居屋、绿置居2025︱市民赶截止前交表 : 竞争激烈只求「搏一搏」 叹调整绿白表比例增难度

社会
更新时间：20:18 2026-05-20 HKT
发布时间：20:18 2026-05-20 HKT

新一期居屋和绿置居今日( 20日 )截止申请，多名市民亲身到场递交表格。有市民坦言信心不大，形容今期竞争激烈，只求「搏一搏」，希望改善居住环境。有市民心仪启德项目，认为配套完善，交通方便。亦有市民希望选择将军澳的项目，指地点环境开扬、空气较佳。

市民赶截止前交表 叹绿白表调整增难度

27岁的马先生首次申请居屋，他以一人单位申请，心仪启德项目，认为位置方便返工，如抽不中亦不排除日后考虑购入二手楼。关于今期绿白表比例由四六比转为五五比，他担心影响抽中机会，加上身边朋友多年未中签，因此不敢抱太大期望。他表示刚大学毕业数年，现时与两名室友合租单位，每月分担约5000多元租金，另仍需偿还学生贷款，坦言若中签供楼经济上可能都有些压力。

余小姐则表示因工作繁忙，选择在最后一日递表，笑言「睇下最后一日会唔会容易啲抽」。她现时租屋居住，希望透过抽居屋改善居住环境，又指希望与父母同住，因此申请三人单位，心仪启德启阳苑，认为地点方便返工及生活配套完善。她指供楼压力不大，因家人会共同承担，认为抽中机会只有一半。

市民截止后到达被保安拒入

苏太替两名已满18岁的子女递交白表申请。她居于将军澳，指今期最心仪将军澳影辉苑项目，认为环境开扬、空气较佳。她认为居屋比较实惠，因平时亦不需要使用会所设施，居屋较符合子女日后自住需要。对于政府调整绿白表比例安排，她表示不担心，认为是否能抽中都是「睇天意」，又指部分单位预留予宏福苑受影响居民是应该的，强调若抽不中会继续再试。

另有居于港岛的申请者表示多年未有递表，指现时租金昂贵，期望若能抽中居屋，可大幅减轻生活成本，但他预料今次抽中机会不高，又指理解部分单位预留予宏福苑业主和一些重建户，强调今次纯粹只是「撞彩」。

另有人在截止时间后到达，被保安拒绝进入，未能递交申请。她解释是为他人递交申请而迟到，指自己花了数百元乘搭的士，准时在7时正到达房委会门口，对被拒进入感到不满。

今期居屋5个项目为启德启阳苑、将军澳影辉苑、屏山朗风苑、锦田汇熙苑及东涌裕丰苑，合共提供近7000个单位，售价150万至480万元。而绿置居九龙湾盛致苑提供逾800个单位，售价168万至354万元。居屋及绿置居分别会于年底及下半年开始拣楼，其中2000个单位以特设销售计划形式，供已出售业权的宏福苑业主选购。

记者：蔡思宇

摄影 :  苏正谦 

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