涉讹称他人正受查索40万元及管有假廉署委任证 19岁男学生被控4罪保释候讯

19岁都会大学商业管理男学生涉管有虚假廉政公署委任证，以及讹骗他人正遭刑事调查，索要40万元等，被控欺诈、洗黑钱及有意图而管有虚假文书等4罪。案件今于九龙城裁判法院首度提堂，裁判官曾宗尧应申请押后案件至6月17日再讯，期间被告获准以5千元等条件保释。

被告高培森，被控一项欺诈罪、2项洗黑钱罪，其中一项为欺诈罪的交替控罪，以及一项有意图而管有虚假文书罪。他被控于2024年11月8日至12月4日之间，在香港与另一身份不明人士，向林秀华谎称（i）林正接受刑事调查；及 (ii)林须就该调查支付港币40万元；并意图欺诈，诱使林支付港币40万元及/或出售价值约港币15万元的股份，而导致被告及另一身份不明人士获益，并损害或极有可能损害林秀华的利益。

被告另被控于2024年11月28日与12月2日之间，在香港知道或有合理理由相信港币40万元；以及于同年9月16日与12月1日之间，知道或有合理理由相信汇丰银行帐户内的160,498.07港元，直接或间接代表可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。被告亦被控在2024年11月8日，知道或相信一张廉政公署委任证属于虚假，而控制该文书，意图由他或他人藉使用该文书而诱使另一人接受该文书为真，并因此而作出或不作某些作为。

案件编号：KCCC1440/2026

法庭记者：雷璟怡