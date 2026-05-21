长洲太平清醮｜飘色巡游8名色芯率先亮相 中东油王、高官现身街头

每年长洲太平清醮的飘色巡游都是重点活动，今年挑选色芯竞争空前激烈，吸引逾千名小朋友报名，选出450人参与试镜，经过层层挑选，最终仅有9名小朋友成功入选色芯，当中既有二度入选的「小前辈」，亦有首次亮相的新面孔，年龄最小的更只有4岁，他们各自以政府官员、中东油王、律师及医生亮相。

5岁冬冬和4岁半梓航 第二度入选扮演政府官员

作为色芯「小前辈」的5岁冬冬和4岁半梓航，是第二度入选扮演政府官员。冬冬在彩排期间表现得自然生动，结束后更要求「OT(加班)」不愿收工，妈妈Ingrid表示，女儿平日热爱表演，舞台感极强，虽然平日会畏高，走楼梯时显得紧张，但在飘色上毫不怯场，反而因有观众而感到兴奋，甚至模仿她最喜欢的卡通人物Mickey Mouse(米奇老鼠)挥手、飞吻，相当投入。而去年巡游后更令她乐而忘返，「她很享受与观众互动，上年结束后已经问何时再有飘色」。

4岁半的梓航去年饰演警察后，今年改以政府官员造型登场，年纪小却展现小师傅的风范，在台上主动互动，淡定地接受访问，更称「下年希望可以扮警察，大个想做邓炳强」。刘爸爸透露，去年感受到飘色带来的正能量，除了是体验长洲独有文化，亦是承传文化，「街坊和他打招呼、加油，他都很开心，也见到整个长洲很团结、齐心」，故「做甚么角色都是一个体验」，重要的是让小朋友明白，即使辛苦也要坚持下去。

4岁的希希首次入选，扮成中东油王，穿上头巾、长袍配金链亮相，他更是今年年龄最小的色芯。陈爸爸表示，得知岛外人也能参与其中，认为机会难得，可进一步认识长洲和飘色，「他平时很外向，很喜欢与人倾计，又不怕高，更喜欢扮消防员、蜘蛛侠，所以上台完全无怯场」，计划来年继续报名。他更向儿子解释角色意思，让他知道自己角色同世界大事有关，又会指导拍照动作，「例如花花、心心，都是跟冬冬学。」

同样首次做色芯的5岁半一一扮演「碰瓷党」案件中的律师、医生。妈妈Sum表示，虽然一一因超重只获安排下层角色，但他仍相当兴奋，「他很想挑战难度，彩排站了两小时，面试站在上层时，都无喊、无扭计。」她笑言，当日会准备小法宝「珍宝珠」作为鼓励，「他经常接触陌生人，但并非对每件事都很大胆，今次最紧要有笑容，能够完成全程就最好」，亦希望在超龄之前参与，感受长洲的盛大活动。

记者 ：何姵妤

摄影：苏正谦