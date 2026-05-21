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长洲太平清醮｜飘色巡游周日举行 讽刺油价高企、围标 街坊会：冀传承兼带旺长洲

社会
更新时间：07:00 2026-05-21 HKT
发布时间：07:00 2026-05-21 HKT

【长洲/太平清醮/飘色巡游/色芯】长洲太平清醮飘色巡游将于周日( 24日 )举行，其中长洲新兴街街坊会以「高不可攀」、「一网成禽」、「大围收」、「马上富足」、「乘人之苦」作为飘色主题，紧扣时下热话。《星岛》记者率先直击8位色芯，他们身穿精美服装站在台上，向途经的街坊送上飞吻和爱心，引得众人驻足围观，纷纷举起手机拍照。长洲新兴街街坊会主席表示，今年报名色芯的人数突破千人，挑选出约450名小朋友试镜，最终有9人成为色芯。

今年飘色5个主题  包括讽刺油价高企及大维修围标等

长洲新兴街街坊会主席梁兆昌介绍，今年制作了五个主题，其中「一网成禽」讲述假装被车撞倒诈财的碰瓷党，以摄影机、陶瓷花瓶和捕虫网包裹「色梗」；色芯则扮演传媒和律师、医生。「高不可攀」主题是源于近期油价高企，巧妙地用木梯、车轮包裹「色梗」，代表油价节节上升，巡游当日亦会模仿入油喷口，并设计了喷水装置；色芯分别扮演中东油王和入油员。「大围收」是源于政府近来积极打击竞投楼宇大维修工程当中的围标问题，期望未来可杜绝有关不法活动；色芯们会扮成政府官员。

在长洲成长的梁兆昌，自4年前投身飘色活动，只为传统文化后继有人。今年50多岁的他在众多飘色师傅当中算为最年轻，坦言传统技艺若单靠老师傅，终有失传危机，加上岛内合适参与的小朋友不多，因此在4年前推行网上招募，庆幸今年报名人数突破千人，从中挑选出约450名小朋友试镜，最终有9人成为色芯，「以前做色芯要识人介绍，最初招募只有10多人，有家长还以为是骗人，试了几年后，口碑就做好了，希望人人都做得(色芯)。」

由参与设计、装饰到小朋友上台，梁兆昌和一众师傅也「落足力」筹备一年一度的巡游。除了美观，他直言更为着重稳固和保护性，「由早上11时到下午4时，他们在上面数小时，怎样让他们安安全全下来，才是最重要。由他们上飘色一刻，直到下来的一刻，自己的心才真真正正放低。」

今年飘色试镜  首次加入制作平安包和参观长洲戏院活动

此外，今年飘色试镜首次加入制作平安包和参观长洲戏院的活动，梁兆昌笑言要打造成「长洲特色 package (套装)」，除了体验飘色，一众面试者可以亲自制作平安包，「这个经验对小朋友或是家长都不错」，又预告来年会构思更多活动，像导赏团般带着面试者游长洲，但大前提是获得赞助，「最重要是资源，有资源我们可以想很多，如果无资源就甚么都不用想」。

他忆述，童年时长洲街头相当热闹，飘色当日街上更是水泄不通，惟近年不少人北上消费，「连长洲人也北上」，加上大家旅游模式改变，昔日本地客、旅客会选择住一晚，现在则只是入来吃鱼蛋、打卡便离开，故期望不论是飘色试镜，还是太平清醮正日，也能吸引更多游客到访长洲、带旺长洲，令淡静的街道再添人流。为推广飘色文化，他说今年10月亦会到石澳太平清醮作飘色演出，计划会进行五台飘色。 

记者 ：何姵妤  

摄影：苏正谦
 

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