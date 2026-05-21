烧烤场生意拍鸟蝇？有东主叹单日生意仅800多元 议员：年轻人娱乐习惯改变 转型或需新噱头

继「鸿运烧烤煌」于４月结业后，大埔烧烤胜地大美督，再有人气烧烤场陷入经营困境。经营近二十年的「巴希雅海湾重庆烧烤」老板近日在社交平台大吐苦水，指一日营业额仅得八百多元，大叹被时代抛弃，逐决定在下月转手他人经营。早前亦有食客表示，于周末前往元朗区一个烧烤场，形容现场空无一人，犹如「包场」，叹「星期日香港已死」。立法会饮食界议员梁进分析指，自去年底起香港消费模式急剧转变，北上消费成风，加上年轻一代娱乐习惯改变，令传统烧烤场需求消退。

假日生意「碎片化」

梁进表示，香港饮食业的消费模式自去年底开始出现急速且大幅度转变。以去年平安夜为例，尖沙咀大型商场的食肆在晚上7时仍未满座；而今年复活节长假期更有逾200万人次外游，令本地食肆叫苦连天。即使是五一假期，虽然旅客区食肆生意尚可，但民生区及高级食肆生意依然惨淡。梁进形容，现时饮食业的情况非常「碎片化」，同一时段内不同类型食肆的生意落差极大，反映整体消费文化已经改变。

相关新闻：

大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800 网民归咎2大死因劝新场主借鉴

元朗烧烤场假期生意惨淡？食客直击包场BBQ叹「香港已死」 网民反驳：个天黑到咁点烧？

大埔大尾笃「鸿运烧烤煌」结业！ 坐拥海景亲子BBQ场月底告别 网民分析：不敌北上消费洪流

年轻人娱乐习惯改变 转型或需新噱头

针对烧烤场生意一落千丈的情况，梁进解释，昔日港人的周末消费较为本地化，烧烤及唱卡拉OK是热门选择。然而，现时市民的消费模式已大规模转移，北上消费成为新常态。同时，年轻一代的行为模式亦有别于以往，对传统烧烤及卡拉OK的兴趣明显减退，转而倾向选择Party Room或韩式烧烤等新兴消费。他强调，这类活动热潮的消退，并非单纯因为市民选择北上或不消费，而是相关兴趣在整体市场上已逐渐消退。

被问及传统烧烤场等旧式食肆是否仍有转型空间，梁进认为转型空间「永远都有」，但关键在于是否有足够的市场空间及前景。他建议，传统行业在转型时需要思考能否为消费者提供新的「故事」或噱头，以重新吸引顾客。

记者：郭文卓