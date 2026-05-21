Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烧烤场生意拍鸟蝇？有东主叹单日生意仅800多元 业界：年轻人娱乐习惯改变 转型需新噱头

社会
更新时间：11:31 2026-05-21 HKT
发布时间：11:31 2026-05-21 HKT

继「鸿运烧烤煌」于４月结业后，大埔烧烤胜地大美督，再有人气烧烤场陷入经营困境。经营近二十年的「巴希雅海湾重庆烧烤」老板近日在社交平台大吐苦水，指一日营业额仅得八百多元，大叹被时代抛弃，逐决定在下月转手他人经营。早前亦有食客表示，于周末前往元朗区一个烧烤场，形容现场空无一人，犹如「包场」，叹「星期日香港已死」。立法会饮食界议员梁进分析指，自去年底起香港消费模式急剧转变，北上消费成风，加上年轻一代娱乐习惯改变，令传统烧烤场需求消退。

烧烤场假日生意「碎片化」

梁进表示，香港饮食业的消费模式自去年底开始出现急速且大幅度转变。以去年平安夜为例，尖沙咀大型商场的食肆在晚上7时仍未满座；而今年复活节长假期更有逾200万人次外游，令本地食肆叫苦连天。即使是五一假期，虽然旅客区食肆生意尚可，但民生区及高级食肆生意依然惨淡。梁进形容，现时饮食业的情况非常「碎片化」，同一时段内不同类型食肆的生意落差极大，反映整体消费文化已经改变。

相关新闻：

大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴

元朗烧烤场假期生意惨淡？食客直击包场BBQ叹「香港已死」 网民反驳：个天黑到咁点烧？

大埔大尾笃「鸿运烧烤煌」结业！ 坐拥海景亲子BBQ场月底告别 网民分析：不敌北上消费洪流 

年轻人娱乐习惯改变 转型或需新噱头

针对烧烤场生意一落千丈的情况，梁进解释，昔日港人的周末消费较为本地化，烧烤及唱卡拉OK是热门选择。然而，现时市民的消费模式已大规模转移，北上消费成为新常态。同时，年轻一代的行为模式亦有别于以往，对传统烧烤及卡拉OK的兴趣明显减退，转而倾向选择Party Room或韩式烧烤等新兴消费。他强调，这类活动热潮的消退，并非单纯因为市民选择北上或不消费，而是相关兴趣在整体市场上已逐渐消退。

被问及传统烧烤场等旧式食肆是否仍有转型空间，梁进认为转型空间「永远都有」，但关键在于是否有足够的市场空间及前景。他建议，传统行业在转型时需要思考能否为消费者提供新的「故事」或噱头，以重新吸引顾客。

记者：郭文卓

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
8小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
4小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
22小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
20小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
21小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
影视圈
4小时前
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
时事热话
4小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
2026-05-20 14:06 HKT
瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录
即时国际
8小时前