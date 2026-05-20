中环皇后像广场花园局部封闭5年作工地 以建行人隧道连接中环新海滨3号用地

中环终审法院对出、遮打道与德辅道中之间的皇后像广场花园近日进行翻新工程，近港铁中环站的出入口已用围板封闭，并清拆地台。根据现场张贴的告示，该地于5月4日至8月31日暂停开放部份场地以便进行翻新工程。

根据发展局及康乐及文化事务署去年底呈交中西区区议会文件，在遮打道至干诺道中之间的皇后像广场花园，28%面积（1,765平方米）将由今年第三季起围封5年至2031年第二季，划作工地范围，让发展商恒基地产须按卖地条款，兴建连接港铁中环站与新商业项目Central Yards二期（中环新海滨3号用地）的行人隧道时，用以放置吊机及施工车辆。范围内有9棵树木需要移除，恒基正就优化皇后像广场花园有关部分进行设计，及就优化和日后长远管理现有行人隧道的安排与部门商讨细节。

文件指拟建行人隧道虽然全线位于地底，但施工期间需要利用皇后像广场花园局部地方作为工地范围。虽然休憩用地部分需在施工期间封闭（受影响设施包括：方形喷水池、公园座椅、遮荫棚及绿化植物等），余下超过7成的休憩用地及其行人通道将继续如常开放予市民使用。再者，在工程期间，发展商将于邻近文华东方酒店的一带额外提供一条不少于1.5米宽的临时行人通道，保持遮打道和干诺道中的连接性。

文件指发展商预计拟建行人隧道工程的施工期由今年第三季开始，预计2031年第二季完工。干诺道中为交通繁忙的重要交通干道，修订工地范围附近亦有不少建筑物，均为工程带来一定挑战。发展商会尽力探索缩减施工时间的空间及方法。工程将分三期进行，首两期主要包括开挖及兴建拟建行人隧道相关工程，约45个月。最后一期则包括优化皇后像广场花园有关部分，约12个月，这部分工程须在新行人隧道完成后才可进行。