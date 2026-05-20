港大医学院新型混合疗法 血癌FLT3基因突变患者完全缓解率增至83%

港大医学院开发新型混合疗法，将FLT3基因突变的急性骨髓性白血病（AML）患者的完全缓解率（即骨髓的癌细胞低于5%）提高至83%以上，让更多患者争取时间作骨髓移植。司徒先生于2018年血癌复发，及后参与港大临床研究，接受QUIZOM治疗。他说，以往接受传统化疗曾有作呕、脱发、食欲不振等副作用，更一度感染败血病，生命垂危；而接受QUIZOM的约四个月期间，副作用轻微，「不需住院，不需很辛苦地要人陪伴、搀扶。」经治疗后，司徒先生骨髓内癌细胞数量下降至0.026%，可接受第二次骨髓移植，他期望药物帮到更多有需要的患者，「我相信对我来说，能够有这只药物，是非常之感恩。」

仅约一半患者接受常规治疗后能存活

本港每年约有300宗AML病例，接受常规治疗后，仅约一半患者能够存活，而FLT3基因突变约占所有AML个案三成，复发率极高，预后普遍不理想。港大医学院研究团队2017年11月至2020年9月进行二期临床研究，招募40位年龄介乎23至81岁、带有FLT3基因突变且对化疗耐药的白血病患者接受QUIZOM混合疗法（联合使用FLT3抑制剂Quizartinib与用于慢性白血病的蛋白质抑制剂Omacetaxine Mepesuccinate）。结果显示，患者中位无白血病存活期为10个月，中位总存活期为12.9个月；当中13名患者在治疗后，更成功接受异体造血干细胞移植。研究成果已于国际期刊《自然通讯》发表。

（左二）司徒先生、（左三）港大医学院临床医学学院内科学系讲座教授梁如鸿。

港大医学院临床医学学院内科学系讲座教授梁如鸿表示，带有FLT3基因突变的AML个案，若情况未能以治疗缓解病情，或接受骨髓移植，存活率很少高于一年以上，形容研究结果令人鼓舞，「大概8成患者可以缓解，缓解的患者如果做到移植，其实长期好转的也有7、8成。简直告诉你，其实病人成功生存机会是高。」

混合疗法副作用少

被问到混合疗法的副作用，梁如鸿称基本上很少，不过在治疗期间，也要密切监测对患者心脏、血液的影响，「一些药可能对心跳、心脏有影响，要小心监察；第二是血液指数会低，因为药物会压低骨髓功能。」至于药费，他说FLT3抑制剂Quizartinib已在香港注册，可混合正常化疗使用，惟病人需自行负担（Quizartinib）费用，每个月开支以万元计，期望未来有资助，「要广泛使用，就要有资源考虑，即病人有否能力支付药费，当然希望政府或者各方面的资源配合得到，让病人可以负担，能够使用。」

此外，团队研究证实，加入脂肪代谢酶PLD1抑制剂，可逆转对新混合疗法的抗药性。团队表示，已申请利用PLD1抑制剂作为AML治疗的专利，期望未来进行更多研究，完善AML治疗方案。

记者、摄影：萧博禧