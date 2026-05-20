保良局举办「百人长者婚宴」 参与长者总年龄逾8000岁 披礼服嫁衣圆婚礼梦

保良局今(20日)举办「圆善人生•百岁芳华」百人婚宴活动，并邀请了保良局属下13 间院舍约100位长者参与，让他们穿上婚纱、礼服或裙褂，缔造浪漫回忆。一众参与长者的总年龄超过8000岁，当中最年长者已届98岁高龄，亦有长者已结婚超过半个世纪。

为了让长者切实感受到婚礼的喜庆气氛，以及一圆部份长者举行婚礼的梦想，活动以传统婚宴热闹场面进行，不但安排长者穿上婚纱、礼服或裙褂进场祝酒，更特设「早拍晚播」环节，记录长者早上化妆及准备时的动人花絮。此外，活动亦融入创新科技元素，运用AI科技将长者昔日拍拖或结婚的照片转化为影片，让他们以全新方式回顾美好回忆。

现场设「道爱墙」让来宾写上祝福

婚宴现场更设有「道爱墙」，让来宾为长者写上祝福字句。整个活动融入「五道人生」中「道爱」与「道谢」的核心精神，鼓励长者透过把感恩和爱意说出口，与家人建立更深厚的连系，使生命故事更圆满。

九旬伯伯分享「逃院」爱情故事

多位长者在婚宴上分享了他们的甜蜜爱情故事。其中90岁的王伯伯与83岁的王太太分享他们的「逃院」爱情故事。王太太指，当年生病住院觉得很闷，只说了一句想回家，他（王伯伯）竟然真的冒险带她「逃院」，令她十分感动。王伯伯则笑指对妻子的要求从不拒绝，「因为能让她笑，就是我这辈子最大的成就。」

另一对分享长者是96岁的姚伯伯和86岁姚太太，他们于1966年结婚，至今已有60年。他们表示，最好的爱情是风雨同舟的陪伴，年轻时一起为生活努力，老年时互相扶持，到现在一起入住院舍，闲时参加院舍活动，已经觉得好开心。

记者、摄影：蔡思宇