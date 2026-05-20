牙医注册条例｜8.24起生效 5.27提交立法会进行先订立后审议程序

政府今日（20日）宣布，《牙医注册条例》（第156章）中关于牙科护理专业人员的条文，将于今年8月24日起生效，落实针对牙专人员职类中牙科衞生员的法定注册制度。生效公告将于星期五（5月22日）刊宪，并于下星期三（5月27日）提交立法会进行先订立后审议程序。

此举是立法会于2024年7月通过《2024年牙医注册（修订）条例》后的分阶段实施安排。新注册制度标志着牙专人员（现包括牙科衞生员和牙科治疗师）的专业地位迈出重要一步，并透过具规范的监管制度，确保其服务素质得以维持。

新制度下牙专人员须重新办理注册 此后每年须续领执业证明书

在新的法定制度下，牙科衞生员和牙科治疗师将更名为牙专人员，并须重新办理注册，此后每年须续领执业证明书。香港牙医管理委员会获赋权评审其培训课程、订定注册所需的资格，以及因应情况采取纪律行动。

《牙医注册条例》相关条文于8月24日生效，让牙管会有充足时间完成必要的行政及准备工作，包括制订详细的注册程序、为本地相关牙科衞生课程进行评审、拟备并颁布牙专人员的专业守则及指引，并及早处理现已被记录在备存的名册上的牙科衞生员的注册申请，让获牙管会评审并认可的本地牙科衞生课程毕业生，在毕业后有足够时间申请注册。

至于牙专人员中的牙科治疗师（目前仅限于在衞生署工作），相关条文将在加强其培训及专业发展路径后，于稍后阶段实施。届时，牙科治疗师将可在公营或私营界别执业，配合其在提供牙科护理服务担当更重要的角色。