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涉旺角地铁站偷拍两女子私密处 食环署助理小贩管理主任被控2罪

社会
更新时间：15:00 2026-05-20 HKT
发布时间：15:00 2026-05-20 HKT

食环署助理小贩管理主任涉嫌于今年5月在旺角地铁站偷拍两名女子，被控两项非法拍摄或观察私密部位罪。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，辩方申请押后至8月11日再讯，待提供法律意见，获裁判官批准，期间被告准以$5000保释，另须到警署报到。

44岁被告许智恒，被控于2026年5月4日，在香港旺角港铁站大堂至B2及E2出口楼梯拍摄女子X及Y的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得女子X及Y同意。

案件编号：WKCC2332

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