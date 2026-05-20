舒适堡母公司及相关公司入禀高院 呈请5间舒适堡旗下公司清盘

开业38年的连锁健身及美容中心舒适堡（Physical）前年突然全线结业，母公司及子公司去年初已被正式颁令清盘。已清盘的母公司及正在清盘的相关公司，昨入禀高等法院申请舒适堡旗下5间公司清盘。根据司法机构网页显示，5案均已排期在8月12日处理。

呈请人Global Fitness Management Limited（即前 Physical Health Centre Central Limited，现清盘中）申请Physical Health Centre (Kornhill) Limited及舒适堡(屯门)美容健美有限公司(Physical Health Centre (Tuen Mun) Limited)2间公司清盘。

另一呈请人Physical Beauty & Fitness Holdings Limited（已清盘）则申请舒适堡美容有限公司 (Physical Beauty Limited)、Physical Beauty Centre (Central) Limited及Ever Growth Limited 3间公司清盘。

舒适堡母公司Physical Beauty & Fitness Holdings Limited及子公司Physical Health Centre Hong Kong Limited均严重资不抵债，高等法院法官陈静芬考虑到每间健身及美容中心分店均欠租，舒适堡拖欠374名员工薪金约7,400万港元，变卖健身器材及美容仪器后仅得1500万元，不足以偿还巨额债务，2025年1月正式颁令两间公司清盘。

债权人Physical Health Centre Hong Kong Limited（已清盘公司）在2026年5月11日入禀高等法院，申请舒适堡(荃湾)美容健美有限公司（Physical Health Centre (Tsuen Wan) Limited）、舒适堡(伊利沙伯大厦)美容健美有限公司（Physical Health Centre (E House) Limited ）及舒适堡(元朗)美容健美有限公司（Physical Beauty Centre (Yuen Long) Limited）三间公司清盘；3案均已排期在8月5日进行公司清盘呈请聆讯。

案件编号：HCCW366-370/2026

法庭记者：刘晓曦