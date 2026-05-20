涉病房内咬伤邻床病人 无业汉辩称见鬼 床边欲将其枪毙

无业汉被指去年8月，在伊利沙伯医院咬伤邻床男病人，他否认袭击致造成身体伤害罪，今于九龙城裁判法院续审。被告自辩称一直有饮酒习惯，每日饮近1公升「二锅头」。被告声称事发当日，他见到有2名像鬼或牛魔王般的警员在床边要枪毙他。被告感到非常害怕，惟不记得其他事情，他又否认咬伤事主，直言不认识对方，「这样的话太不是人了吧」。裁判官吴卓桦押后案件至6月17日续审，期间被告还押。

见警员以为见鬼 黑影像牛魔王「有枪对住我」

吴官昨日裁定表证成立，49岁被告徐洪禹今以普通话作供。被告供称多年来有饮酒习惯，通常饮酒精浓度56度的「二锅头」，每日饮用近1公升。被告指他不喝酒会感到烦恼、郁闷，曾试过戒酒但不成功。

辩方提及被告于去年8月19日，因从高处堕下多处骨折，而被送入沙田威尔斯亲王医院，事发当日（同年8月26日）被转至伊利沙伯医院。被告表示他后来才知入院，「我全身都散晒」，被人触碰受伤的腿时会痛醒，其余时间均「一直糊涂」。

被告不记得事发当日的事情，只知感到越来越害怕，他见到靠近脚边有人站著，「好似鬼咁」。被告形容自己躺在床上，黑色人影高大，就像牛魔王般，「有枪对住我」。被告感到越来越害怕，指对方要枪毙他，被告同意他所说的「鬼」是警员。被告续指之后便失控，他不知道发生甚么事。其后一个脸圆圆的人，拿著盾牌和被告说话，「好像天使一样」，二人笑瞇瞇地对话，除此之外被告一概不知。

自称心地善良否认咬人「若真的话太对不起他」

被告坦言对邻床姓周的男士毫无印象，他无与周结怨，亦无伤害他人的想法。盘问下，被告指无酒喝时会哭，「干嘛要打人，我心地善良」；惟他表示与他人喝酒时，被带动下会有冲突。

被告续指，当日有2个像鬼的人站在面前，感觉他们能𣊬间去到面前，他感觉那二人像「黑白无常」，因为见到有枪故知二人是警员。被告指警员无拿出枪，但突然靠近他，然后他便不知道发生何事。

被问及有否大声呼救，被告激动地表示「全——部都是坏蛋！边个帮我？」，又指早已习惯独自一人，不信任其他人，即使害怕也不会求助。被告自认无力气拉动病床，又表示不知道曾否咬伤邻床病人，「如果是真的话，我真是太对不起他」；他其后又否认曾经袭击邻床病人。

案件编号：KCCC2257/2025

法庭记者：雷璟怡