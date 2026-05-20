英基学位贿赂案 再有2家长获准以10万元保释等候上诉

13名家长和1名商人于2018至2021年间，向英基乌溪沙国际幼稚园时任行政主任林珍妮，提供至少64万元贿款，以协助其子女「打尖」入学。14人被判监禁8至14个月不等，14人均已就定罪或刑罚提出上诉，其中3人早前获准保释外出等候上诉。另外2名分别被判囚9个月及11个月的女家长今到高等法院申请上诉期间保释，获法官杨家雄批准各以现金10万元保释。

46岁全职家庭主妇江静雯及40岁黄美雪今到高等法院申请上诉期间保释外出。杨家雄法官听毕各方陈词后，批准2人保释外出等候上诉，保释条件包括保释金10万元、需交出旅游证件、不得离开香港，需居住于报称地址，每周到警署报到一次。

两人分别判监9至11个月

区域法院暂委法官陈慧敏今年3月的判决指，江静雯已婚，育有一名7岁儿子，长年向慈善团体捐款、利用空余时间探望独居长者、派发饭盒和物资，但其角色有别于其他家长，江静雯主动向英基乌溪沙国际幼稚园时任行政主任林珍妮提出「使少少钱可唔可以？」，两人达成贿赂协议后，江静雯儿子获优先安排面试。陈官认为江静雯罪责自然比其他家长较高，最终判囚11个月。

黄美雪已婚，育有三名子女，过往曾任职多间金融机构包括高盛、美林，并获嘉许，黄因胸部出现肿块，已接受两次手术治疗。陈官考虑到黄美雪是初犯、正面良好品格，一旦被判处监禁，家庭及家人必会受到不利的影响等，最终判囚9个月。

案件编号：CACC129/2026

法庭记者：刘晓曦