考车牌｜政府研柴湾建综合测试大楼分流考生 议员倡延长禁考时段或设「学神禁区」

本港驾驶考试一向困难，合格率仅约3成。选委界议员刘智鹏今（20日）在立法会提出口头质询，关注驾驶训练及路试对道路交通影响，询问当局有否评估各路试路线是否仍适合作路试用途。运输及物流局局长陈美宝回应指，运输署近年已调整九龙培正道及沙田小沥源等部分路试路线。当局亦正积极物色合适用地扩充考试中心，包括研究在柴湾兴建综合测试大楼，纾缓其他考试中心压力。

陈美宝表示，政府一直采用双轨制推行驾驶训练政策。全港现有17个驾驶考试中心，当中5个设于指定驾驶学校内。每间中心均设有多条包含交通灯及路口等测试项目的路线。

鼓励业界自设独立训练场

陈美宝指，为减轻路面交通负荷，除受法例限制的地点外，全港道路于周一至五早晚繁忙时段及周六早上繁忙时段，均禁止进行学习驾驶活动。运输署于2023年至2025年期间，已检视并调整九龙培正道、沙田小沥源及元朗驾驶考试中心部分路线，有效分散相关路段交通流量，目前交通情况大致畅顺。

面对现有考试中心压力，陈美宝表示，运输署一直致力在全港物色分布更广的合适用地，新选址必须具备相当交通流量以测试考生能力，同时需顾及地区居民等持份者意见，因此在市区寻找合适替代用地极具挑战。政府亦鼓励业界设立具备独立训练场地的指定驾驶学校，若营运者能自行提供符合规划用地，政府将积极考虑并予以配合。

虚拟实境练车？陈美宝：如土地使用允许会进行更多技术测试

至于本港与内地的驾驶考试模式，陈美宝解释两者同样分为笔试、场地驾驶技能测试及路试三部分，而两地路试均在公用道路上进行，模式相近。本港17个考试中心内，有12个在场内进行驾驶技能测试，其余5个因场地限制需在公用道路进行。长远而言，当局在物色新场地时，会致力选择能容许在场内进行驾驶技能测试的用地，以进一步减少使用公用道路，平衡学习驾驶者与其他道路使用者需要。

刘智鹏追问，国外推出虚拟实境培训训练平台等新科技，询问当局会否试用相关平台，让驾驶者可以在封闭环境中增加学习经验，减少对道路影响。陈美宝表示，当局一向多管齐下，寻觅更多土地用作驾驶测试的场所，如土地使用允许，亦会进行更多技术测试。她续指，当局会分散路试安排编配，日后会考虑更多创新方式。

何敬康倡延长禁考时段或设「学神禁区」

新民党何敬康提出延长禁考时段或设立「学神禁区」的建议，陈美宝回应指，考生在某些时段的确会对道路安全造成影响。当局正积极物色市区合适地方，现正按工务工程内部程序积极探讨，研究在柴湾兴建综合测试大楼，期望借此纾缓鸭脷洲考试中心压力，甚至将湾仔区考试人数分流至新增地点。

记者：李健威

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