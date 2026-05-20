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患恋童癖补习老师认要7岁男童口交吞精 称5岁时亦曾遭男老师性侵形成控制欲

社会
更新时间：12:32 2026-05-20 HKT
发布时间：12:32 2026-05-20 HKT

补习老师在8个月期间为7岁男童上门补习时，以「训练」为由要求男童为他口交及吞精，期间更以口罩将男童蒙眼。补习老师早前在荃湾裁判法院（暂区域法院）承认9项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪，辩方今早引述心理报告指，被告在5岁时亦曾遭男老师性侵，形成被告想控制他人及打破规则的行为模式，被告患有恋童癖，重犯机会甚高。法官关注，被告案发时21岁，而男童X年仅7岁，2人有年龄差异，将案件押后至5月27日判刑，期间被告还押候惩。

幼时遭男老师性侵形成控制欲

24岁被告吴天宇，原被控13项向年龄在 16 岁以下的儿童作出猥亵行为罪，他早前承认其中9罪，余下4罪则存档法庭。控罪指，他在2023年8月9日至2024年4月10日，在九龙城某单位内非礼年龄16岁以下的男童X。

辩方引述心理报告指，被告出现无意识行为，导致他在表达情绪及理解社会规范上出现障碍，被告另患有自闭症，影响其人际关系。报告中续指，被告在5岁时遭男幼稚园老师性侵犯，形成被告想控制他人及打破规则的行为模式，惟被告否认有观赏儿童色情物品及喜欢与儿童有性接触，而案发时被告用口罩遮盖事主的双眼，尝试降低对事主造成的影响，被告深感内疚及后悔，亦愿意承担责任，并会积极接受治疗，以防止再犯。惟报告中强调被告患有恋童癖，重犯机会甚高。

借口训练要男童手淫口交兼吞精

案情指，被告自2023年8月起上门为7岁男童X补习，而X的父母均在外工作，只有家佣在家。被告于8月9日与X在房间上课时，被告要求X坐在他对面，被告随后拿出自备的口罩，并戴在X的双眼上，继而要求X为他手淫，X依从。及至2024年3月，被告同样用口罩遮盖X的双眼，要求X跪低为他口交，被告射精后叫X张开口，指示X吞下。

X对被要求吞下精液的事感到呕心，并觉液体有味，遂将事件告知母亲，惟其母不确认事件是否属实，故未有即时报警。被告其后继续向X施淫，X再将事件告知父亲，X的双亲其后在房间设置闭路电视，以监察被告行为，终揭发被告要求X口交及吞精，影片显示被告犯案时间约18分钟。在2024年4月中旬，被告被警方拘捕后承认犯案，同意其行为没有得到X的同意，并指当X不服从他时，便会声称这是一种训练。警员更在他身上搜出2个口罩。

案件编号：DCCC967/2024
法庭记者：黄巧儿

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