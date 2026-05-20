举报滥用公屋｜接获5400个举报 600个案已完成 累计派7.5万元奖金

房屋委员会于去年推出举报滥用公屋奖计划，向提供确切情报资料令房屋署成功向滥用公屋单位住户发出迁出通知书的实名举报人士派发最高3,000元奖励金。自由党李镇强就成效向房屋局局长何永贤提出书面质询。

900个案可跟进 25名举报者获发奖金

房屋局回复指，自举报滥用公屋奖计划推出后，房屋署共接获5,400宗参与计划的实名举报。经初步筛选后，约900宗具备基本资料可作进一步跟进。截至2026年3月底，在约900宗可跟进的个案中，已完成调查的个案共有600宗，当中「评审委员会」已完成两轮评审，累计确认25宗举报成立的个案，举报人士已获发奖励金3,000元及感谢状。房委会亦已向该25宗个案中所有涉及滥用公屋的租户发出「迁出通知书」。

完成个案须调查3至8个月

房屋局又指，调查及审核所需时间视乎个案实质情况而定，如涉及丢空单位及非持续居住的情况，一般需时为期3个月的观察期便可结案；但若涉及虚报入息、资产或境外物业的个案，需向其他政府部门、金融机构，甚或境外部门／机构索取资料举证才可完成审查，需时一般较长。就该25宗成功个案而言，调查时间由3个月至8个月不等。

