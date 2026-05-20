私隐公署审查60间机构使用人工智能情况  无发现违反《私隐条例》

私隐专员公署继于2024年及2025年完成两轮循规审查后，于2026年1月展开新一轮循规审查，以了解人工智能在香港的最新应用情况，以及其对个人资料私隐所带来的影响，从而进一步推动人工智能治理及安全发展，公署今（20日）发表审查结果，显示过程中并无发现有违反《私隐条例》相关规定的情况。

为积极对接国家《十五五规划纲要》，贯彻落实香港特别行政区政府推动「人工智能＋」发展的施政方针，并促进各行各业更安全及负责任地使用人工智能。私隐专员公署是次审查涵盖60间机构。除银行及金融、美容、教育、政府部门、保险、医疗、公用事业、零售、社会服务、电讯及运输等于2025年审查已涵盖的行业外，亦新增会计、餐饮、创新及科技、物流及物业管理行业，以更全面了解不同界别在使用人工智能系统时，在收集、使用及处理个人资料方面是否符合《私隐条例》的相关规定。

私隐专员公署现已完成是次循规审查，过程中并无发现有违反《私隐条例》相关规定的情况。资料图片

私隐专员公署现已完成是次循规审查，过程中并无发现有违反《私隐条例》相关规定的情况。

私隐专员钟丽玲表示，是次循规审查结果显示，人工智能正迅速融入不同行业的业务营运。而应用范畴由日常行政支援、客户服务、市场营销、风险管理，扩展至技术研发、人力资源管理及企业传讯等不同层面。

她指，乐见所有受审查机构在透过人工智能系统收集及／或使用个人资料时，均已制定「收集个人资料声明」、订明资料保留期限，并采取适当的保安措施。而大部分机构采取「人在环中」的人为监督方式，并定期为人工智能系统进行内部审核及／或独立评估，显示业界在应用人工智能时保持审慎态度。

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