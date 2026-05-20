佛诞｜港铁周五起一连四天加密东铁线班次  加开来往香港西九龙站及福田站高铁列车

为配合佛诞假期长周末期间乘客的出行需求，港铁公司将于周五（22日）起，一连四天加密东铁线的班次，同时加强高铁香港段来往香港西九龙站及福田站服务。

东铁线将于周五（22日）至下周一（25日）期间，加强上午及晚上部分时段的列车服务，来回方向的列车班次均会加密。其中星期六、星期日及下星期一，早上个别时段往落马洲站的班次，以及晚上8时半至9时半由落马洲站开往金钟方向班次，将由10分钟一班车加密至约8分钟一班车。

东铁线加强列车服务详情。港铁

东铁线加强列车服务详情。港铁

港铁表示，经与内地铁路部门商讨后，高铁亦会在本星期五（22日）起，一连四天加强服务，其中星期六及星期日，将分别加开8对及13对来往香港西九龙站及福田站的列车。关于高铁的最新班次资讯，乘客可查阅 12306线上票务平台、高铁网页及手机应用程式。

