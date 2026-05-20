Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛诞｜港铁周五起一连四天加密东铁线班次  加开来往香港西九龙站及福田站高铁列车

社会
更新时间：11:58 2026-05-20 HKT
发布时间：11:58 2026-05-20 HKT

为配合佛诞假期长周末期间乘客的出行需求，港铁公司将于周五（22日）起，一连四天加密东铁线的班次，同时加强高铁香港段来往香港西九龙站及福田站服务。

东铁线将于周五（22日）至下周一（25日）期间，加强上午及晚上部分时段的列车服务，来回方向的列车班次均会加密。其中星期六、星期日及下星期一，早上个别时段往落马洲站的班次，以及晚上8时半至9时半由落马洲站开往金钟方向班次，将由10分钟一班车加密至约8分钟一班车。

东铁线加强列车服务详情。港铁
东铁线加强列车服务详情。港铁
东铁线加强列车服务详情。港铁
东铁线加强列车服务详情。港铁

港铁表示，经与内地铁路部门商讨后，高铁亦会在本星期五（22日）起，一连四天加强服务，其中星期六及星期日，将分别加开8对及13对来往香港西九龙站及福田站的列车。关于高铁的最新班次资讯，乘客可查阅 12306线上票务平台、高铁网页及手机应用程式。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
17小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
17小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2026-05-19 10:00 HKT
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
23小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
17小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
19小时前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
15小时前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
15小时前
2025日本五一黄金周，成田机场航厦挤满旅客。 路透社
游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施
即时国际
14小时前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王。美联社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王
足球世界
4小时前