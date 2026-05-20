何伯认以折刀刺何太 称何太要离婚改嫁走佬 「激气就攞刀插佢」

「何伯」何煊及何太叶秀定婚后关系转差，何太去年5月欲离开同居单位时，遭何伯从后用折刀袭击。何伯今于湾仔区域法院承认有意图而伤人罪，案情指他用刀施袭，何太反应过来后双方纠缠倒地，何伯再一度尝试戳何太的眼和鼻；事后现场满地血迹，何伯被捕后称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯今求情「希望法官大人从轻发落」，法官陈广池则指「判监系无可避免」，下令何伯还押至6月3日判刑。

家门前以折刀刺何太兼戳眼插鼻施袭

现年79岁的被告何煊，承认于2025年5月30日在屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼电梯大堂，意图使叶秀定身体受严重伤害而非法及恶意伤害她。

案情指，案发日何太欲离开同居单位，返回内地家乡，她在电梯大堂遭何伯从后用折刀袭击，她随即转身及抓着何伯持刀的手，2人纠缠期间双双倒地，何太继而用手捏何伯的颈，何伯尝试戳何太的眼和鼻，而何太则咬何伯的手。

何太当时曾大叫救命，她的儿子后来走出涉案单位及夺走何伯手中的折刀。同层男住户也听到争吵声，出门查看时认出何伯和何太，看到何太跪在何伯身上以双手掐住何伯颈项，他随即通知大厦保安。

何太要离婚改嫁 何伯激气「攞刀插佢」

女保安员巡楼期间接报25楼有人打架，到场时已见何伯躺在地上，何太及其子则坐旁边地上，现场满地血迹，女保安于是报警。

警方到场后先为何太止血，并在初步调查后拘捕何伯。在警诫下，何伯称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯和何太均被送院治疗，何太后枕部有两处2厘米裂伤，及左手有一处2厘米裂伤，她接受治疗后同日出院。

案情又提到，何伯和何太于2024年3月11日结婚，但2人关系后来变差，何太在社交媒体帐户直播中多次表示想与何伯离婚。案发时，尽管2人婚姻关系紧张，2人与何太的19岁儿子仍同住于涉案单位。

何伯向警方表明愿出庭顶证何太

何伯今天没有律师代表，法官陈广池在正式答辩前再三向他确认是否认罪和毋须请律师，最终何伯仍选择亲自行事及认罪。另外，何伯早前曾因住院而缺席聆讯，今庭上透露他在上星期五（15日）才出院，一共住院14日及动过手术，他表示「仲有肚疴」、「行楼梯脚步浮浮」。

陈官又关注，由于何太亦因事件被控及不认罪，案件排期明年2月开审，何伯会否为控方作证。控方今透露，警方已就此接触何伯，得悉何伯愿意出庭顶证何太。

另外，庭上透露何伯教育程度到小学，他于2010年开始退休。他在2025年有一项袭击致造成身体伤害罪案底，该案中何伯在屯门兆康站用灭虫喷雾喷射1名女事主，被判囚2月、缓刑两年。控方指，何伯在该案保释期间干犯本案。

官指判监无可避免

何伯今呈上亲笔信，以及牧师和朋友为他撰写的求情信，他又求情指「希望法官大人从轻发落」。

陈官向何伯解释，本案控罪为有意图而伤人，最高刑罚可判处终身监禁，由于何伯愿意作为控方证人及认罪，他将会获得减刑，但他在保释期间犯下本案亦是加刑因素。虽然案件性质简单，但陈官认为须专业人士协助以理解何伯，故押后判刑及为何伯索取心理专家报告，并指「判监系无可避免」，下令何伯还押至6月3日判刑。

案件编号：DCCC1513/2025

法庭记者：王仁昌